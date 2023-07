Phát hiện cơ sở san chiết gần 200 bình 'khí cười' ở Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, tối 28/7, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân kiểm tra đột xuất căn nhà số 21 thuộc khu tập thể X16 - Bộ Công an (ngõ 93 đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân).

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng bình khí N20 trái phép. (Ảnh: Công an Hà Nội).