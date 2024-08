Phát hiện chiến dịch tấn công mới nhắm vào tổ chức tài chính, viện nghiên cứu

Sau khi phát tán mã độc OOPDOOR trong chiến dịch tấn công, nhóm APT MirrorFace thực hiện tiếp các hành vi trái phép như: Truy cập vào nơi lưu trữ thông tin xác thực của hệ thống mạng; Phát tán mã độc tới các thiết bị khác trong mạng cục bộ; Theo dõi, trích xuất thông tin người dùng.

Ngoài ra, nhằm tránh bị phát hiện, nhóm tấn công có chủ đích APT MirrorFace còn thực hiện các bước như chỉnh sửa dấu thời gian - Timestamp, thêm luật vào tường lửa hệ thống để cho phép mã độc được kết nối tới các cổng nhất định, ẩn đi các dịch vụ được kích hoạt, xóa ghi chép của Windows Event, xóa file mã độc sau khi khai thác...

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công do nhóm APT MirrorFace phát động. Đồng thời, chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến chiến dịch tấn công này để ngăn chặn, phòng tránh nguy cơ bị tấn công.