Phát hiện 956 vụ phạm tội tham nhũng, chức vụ

Ủy ban Tư pháp cho rằng việc phát hiện 956 vụ tội phạm tham nhũng, chức vụ (tăng 20,55%) cho thấy cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ. Ngày 26/11, Quốc hội dành gần trọn một ngày để thảo luận trên hội trường về các báo cáo: Công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024. Trong báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Chính phủ nhận định tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ phạm tội tăng 12,53%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 83,48% (cao hơn 8,48% so với chỉ tiêu Quốc hội giao), trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95,15%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,08%. Với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Chính phủ cũng đánh giá tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực ở hầu hết các địa phương. Các đại biểu dự kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong). Theo thống kê, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện, điều tra, xử lý nhiều hơn 20,55%, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ít hơn 2,4%, số vụ buôn lậu nhiều hơn 8,25%. Tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật; khởi tố 1.521 vụ, 658 đối tượng phạm tội. Đánh giá chung, Chính phủ cho rằng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác phòng ngừa tội phạm chưa mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, số vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ tăng, xảy ra một số vụ làm nhiều người chết, bị thương... Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tư pháp đánh giá Chính phủ có nhiều nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý nhanh chóng những điểm nóng, nhóm tội phạm có tổ chức; phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn tăng cả về số vụ và số người bị thương. Cơ quan thẩm tra chỉ ra một số loại tội phạm tăng mạnh, như tội phạm có tổ chức tăng 46,08%; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tăng 83,36%; tham ô tài sản tăng 45,61%; đánh bạc trên mạng Internet tăng 105,22%. Bên cạnh đó, theo cơ quan thẩm tra, còn xảy ra một số vụ giết người với tính chất man rợ, liều lĩnh, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân. Chỉ ra công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, Ủy ban Tư pháp cho rằng một số quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp còn chưa cụ thể, chặt chẽ dẫn đến việc đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng, "móc nối, hướng dẫn" doanh nghiệp thực hiện "lách luật" hoặc bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước trong phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp còn nhiều bất cập, còn nhiều vụ vi phạm liên quan đấu thầu, đấu giá, đền bù giải phóng mặt bằng trong hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác tài nguyên, đất đai… Về công tác phát hiện xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, cơ quan thẩm tra ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tội phạm về tham nhũng, chức vụ phát hiện 956 vụ, tăng 20,55%. "Kết quả này cho thấy công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", theo Ủy ban Tư pháp. Cơ quan này cho biết đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trong một số lĩnh vực và trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Tuy nhiên, kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn còn có mặt cần lưu ý.