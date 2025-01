Phát hiện 10 bánh heroin và 15kg ma tuý đá trên xe khách bị tai nạn giao thông

Quá trình giải quyết vụ xe khách bị tai nạn giao thông, Công an Quảng Trị phát hiện lượng lớn heroin và ma tuý đá đang được vận chuyển vào TP.HCM. Chiều 4/11, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Đại tá Lê Phi Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh này vừa trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý có thành tích xuất sắc đấu tranh, truy xét quyết liệt, làm rõ người liên quan đến lượng lớn ma tuý được phát hiện trong chiếc xe khách bị tai nạn giao thông. Theo đó, ngày 09/12, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng phát hiện 10 bánh heroin và 15kg nghi là ma tuý tổng hợp dạng đá tại khoang chứa hàng của chiếc ô tô khách bị tai nạn. Đại tá Lê Phu Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. (Ảnh: CA Quảng Trị) Quá trình truy xét khẩn trương, quyết liệt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ, bắt giữ Lê Minh T. (SN 1999, trú xã Điện Hoà, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là hành khách trên chuyến xe bị tai nạn. Tại cơ quan công an, Lê Minh Tân khai nhận vận chuyển thuê số ma tuý trên từ huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) vào TP.HCM. Mở rộng điều tra, ngày 27 và 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị xác định, làm rõ vai trò của hai người khác là Hồ Văn M. và Hồ Văn H. (cùng 2008, trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hoá) là người trực tiếp thực hiện công đoạn vận chuyển ma tuý từ khu vực biên giới vào Việt Nam để giao cho Lê Minh T. Hiện trường chiếc xe khách giường nằm lao xuống vệ đường khiến nhiều người bị thương. (Ảnh: Tấn Nguyên) Trước đó, chiều 9/12, xe khách giường nằm BKS: 74F-000.xx của nhà xe Q.D di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận gần xóm Cầu (làng Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) thì lao xuống vệ đường cách mặt đường hơn 2 mét. Trước khi lao xuống vực, chiếc xe khách kể trên tông nát một đoạn dài dải hộ lan bằng sắt thép. Chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu, lực lượng chức năng phải dùng các phương tiện cứu hộ đập bể kính để đưa các hành khách trên xe ra ngoài. Lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng cho biết, vụ tai nạn khiến hơn 10 người bị thương, trong đó có cả tài xế. NGUYỄN VƯƠNG