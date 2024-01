Phát hành cuốn sách được viết bởi Hoa hậu Mỹ tự sát ở tuổi 30

Bà April chia sẻ tiêu đề của cuốn sách (By The Time You Read This) được lấy cảm hứng từ lời nhắn cuối cùng của Cheslie gửi cho bà và nghị lực của cô trong đoạn video mà cô để lại. Đoạn video được quay trong chuyến đi cuối cùng của Cheslie và mẹ đến Israel trong một đêm yên tĩnh, khi cô đang vỡ òa vì phấn khích.

Thông tin cuốn sách của Cheslie được phát hành nhận được sự chú ý của các fan sắc đẹp. Nhiều khán giả tò mò, muốn đọc quyển sách để hiểu về thế giới nội tâm của cô, trước khi người đẹp tự kết liễu đời mình.

Ngày 30/1/2022, tờ New York Post đưa tin Cheslie Kryst được tìm thấy qua đời vào khoảng 7h sáng, hưởng dương 30 tuổi. Theo cảnh sát, Kryst đã nhảy từ một tòa chung cư 60 tầng ở Manhattan, New York, và tử vong ngay tại hiện trường.