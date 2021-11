Phát động Chiến dịch Khiên Xanh giai đoạn 2, cấp 'khóa xanh' cho các trang web xác thực

Chiến dịch tiếp tục có sự đồng hành, phối hợp giữa Cốc Cốc, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC, thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) và Kỹ sư An ninh mạng, đồng thời là nhà sáng lập Chongluadao.vn - Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC).

Nếu Chiến dịch Khiên Xanh giúp cảnh báo cho người dùng những trang web giả mạo, nguy hiểm,... thì Chiến dịch Thấy Xanh là Lướt sẽ giúp người dùng định danh những trang web được xác thực từ tính năng Xác thực trang web (Verify website).

Theo đó, khi người dùng truy cập vào một trang web bất kỳ, nếu trang web đó thuộc danh sách các website chính chủ và đã được xác thực, trình duyệt sẽ hiển thị ổ khóa màu xanh bên cạnh địa chỉ website. Từ đó, giúp người dùng có thể nhận biết đây là trang web đã được xác thực và có thể an tâm lướt web, hạn chế tối đa những rủi ro về lộ thông tin cá nhân, thiệt hại tiền của khi truy cập vào web giả...

Danh sách trang web được cấp “khóa xanh” đã được đội ngũ Cốc Cốc cùng NCSC và Chongluadao.vn xác thực và kiểm duyệt kỹ trước đó. Trong đó, những nhóm trang web được ưu tiên xác thực bao gồm: trang web của cơ quan Chính phủ, ngân hàng, những trang tin tức báo chí,... vì đây là những nhóm bị tin tặc giả mạo nhiều nhất, gây nhiều thiệt hại cho người dùng.

Chiến dịch Thấy Xanh là Lướt sẽ được triển khai từ ngày 3/11 đến 15/11/2021. Thông qua chiến dịch nói chung và bộ tính năng bảo mật như: Xác thực trang web, Duyệt web an toàn... nói riêng, Cốc Cốc sẽ giúp người dùng chủ động bảo vệ sự an toàn của bản thân, nâng cao an toàn an ninh mạng, góp phần làm không gian mạng thêm “xanh” và “sạch”.