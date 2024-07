Phạt chủ đầu tư Ecotown Phú Mỹ giao nhà ‘quên’ hoàn thiện hạ tầng xã hội

Sau khi khách hàng hoàn thiện căn nhà, công ty mới tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách. Sau đó, sẽ thực hiện thủ tục bàn giao nhà chính thức khi đã hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định.

Được biết, dự án Ecotown Phú Mỹ có quy mô 6ha, tổng mức đầu tư 776 tỷ đồng. Dự án sẽ cung cấp 319 căn nhà liên kết và 2 toà chung cư. Tính đến cuối năm 2023, dự án đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500 để tăng số tầng chung cư CC1 từ 9 lên 13 tầng, chung cư CC2 từ 15 - 18 tầng.

Quý I/2024, lợi nhuận Hodeco giảm 51,8%

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 85,3 tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,12 tỷ đồng, giảm 96,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng đột biến lên 168,4 lần, đạt 11,8 tỷ đồng so với chỉ 71 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.