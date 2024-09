Pháp Kiều - Màu sắc mới lạ của Anh trai 'say hi'

Kết thúc Livestage 4, Pháp Kiều là cái tên an toàn bước vào vòng Chung kết. Tại đêm Chung kết 1 của Anh trai "say hi", Pháp Kiều mang đến bài rap "Colors" đốt cháy sân khấu. Pháp Kiều vừa rap vừa trình diễn vũ đạo cực sung. Giải thích về thông điệp của bài "Colors", Pháp Kiều cho biết: “Qua bài hát này, Pháp Kiều muốn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Dù cho chúng ta có gặp khó khăn, vẫn phải vượt lên, luôn giữ thái độ tích cực cũng như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ xuất hiện cầu vồng”. Pháp Kiều lý giải về chữ “colors”: “Tôi thấy khi mình làm việc chuyên môn nhiều, sẽ nhận được hai luồng ý kiến: hoặc là một màu hoặc là một màu sắc riêng”. Thực tế, những gì Pháp Kiều đã thể hiện trên sân khấu Anh trai “say hi” đã cho khán giả thấy được một màu sắc cá tính riêng biệt và độc đáo.



Pháp Kiều mang đến bài rap "Colors" tại Chung kết 1

Ngoài ra, Pháp Kiều còn bày tỏ niềm tự hào khi được hát chung với HIEUTHUHAI: “Mọi người nói là Pháp Kiều“đu idol” thành công, mình cảm thấy rất vui. Được idol công nhận thực lực, mình như được tiếp thêm lửa nghề. Nếu không có chương trình này, không biết đến khi nào Pháp Kiều mới có cơ hội hát chung với anh HIEUTHUHAI”.

Sau đêm Chung kết 1 của Anh trai "say hi", Pháp Kiều có những chia sẻ: “Khi Pháp Kiều xuất hiện tại Anh trai “say hi”, có nhiều ý kiến cho rằng tôi không hợp với chương trình này. Có người ủng hộ cũng có người hoài nghi không biết ngoài rap ra thì Pháp Kiều có thể làm được gì trong chương trình. Hơi buồn một chút xíu, nhưng mình biết khả năng của mình tới đâu và mình có những gì để chinh chiến trong cuộc thi này. Nhảy, hát, rap, sáng tác, không bài hát nào có thể làm khó Pháp Kiều. Rất cảm ơn chương trình Anh trai "say hi" vì đã khai phá Pháp Kiều, để cho mọi người thấy Pháp Kiều có nhiều màu sắc hơn, làm được nhiều điều hơn. Hơi vất vả nhưng rất xứng đáng, mình không nghĩ là mình có thể làm được tất cả những điều đó. Tất cả giống như một sự nâng cấp của Pháp Kiều”.

Theo VOV