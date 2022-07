Pháp hạn chế tiêu thụ nước do nguy cơ hạn hán

Hôm 20/7, tại phía tây bán đảo Jutland ở Đan Mạch, nhiệt độ đã lên tới 35,6 độ C. Một ngày trước đó, kỷ lục nhiệt độ tuyệt đối đã được thiết lập ở Anh. Theo Daily Mail, tại ngôi làng Charlwood (Surrey, Đông Nam nước Anh), không khí nóng lên tới 39,1 độ C. Mức độ nguy hiểm cao nhất do nắng nóng ở Vương quốc Anh đã được công bố trước đó vào ngày 15/7.

Văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 22/7, đợt nắng nóng gay gắt ở châu Âu khiến hơn 1.700 người chết chỉ riêng trên bán đảo Iberia.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho hay: “Nắng nóng chết người. Trong những thập kỷ qua, hàng trăm nghìn người đã chết do nắng nóng quá cao trong các đợt nắng nóng kéo dài, thường xảy ra đồng thời với cháy rừng”.