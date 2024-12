Pháp có Thủ tướng mới

Tổng thống Pháp Macron bổ nhiệm ông Francois Bayrou làm Thủ tướng, một tuần sau khi ông Michel Barnier mất chức vì thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo Independent, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/12 bổ nhiệm ông Francois Bayrou làm Thủ tướng mới. Tuần trước, ông Michel Barnier để mất vị trí này khi không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội do tranh chấp ngân sách. Ông Macron đưa ra lựa chọn trong bối cảnh áp lực tìm người kế nhiệm ông Barnier ngày càng tăng. Ông Francois Bayrou. Ông Bayrou, một người theo chủ nghĩa trung dung như ông Barnier, là cái tên mà giới chính trị và truyền thông Pháp quen thuộc. Những người nổi lên cùng thời là ông Sebastian Lecornu, cựu quan chức cấp cao của đảng Xã hội Pháp, ông Bernard Cazeneuve và ông Xavier Bertrand - các cựu bộ trưởng dưới thời chính quyền Tổng thống Sarkozy và Chirac. Trước thông báo bổ nhiệm thủ tướng mới 2 ngày, phát ngôn viên của chính phủ cho biết ông Macron đang tìm kiếm một thỏa thuận chính trị cho phép ông vừa chỉ định thủ tướng mới vừa "đảm bảo sự ổn định của đất nước". Tổng thống Macron khẳng định hiện tại không có liên minh chính trị nào "rộng hơn" so với liên minh giữa các đồng minh trung dung của ông và những người bảo thủ từ đảng Cộng hòa, vốn không chiếm đa số tại quốc hội. Trước đó, Pháp đang xem xét hai lựa chọn hình thành chính phủ mới. Đầu tiên là tìm cách "mở rộng liên minh", ngụ ý ngoài những người theo chủ nghĩa trung dung và bảo thủ, một số người theo cánh tả có thể tham gia chính phủ. Điều đó có thể giúp chính phủ tương lai chiếm đa số trong quốc hội. Một lựa chọn khác là đạt được thỏa thuận với các đảng đối lập cánh tả để họ cam kết không bỏ phiếu bất tín nhiệm - mặc dù họ sẽ không phải là đảng cầm quyền. Ông Macron đã và đang có các cuộc đàm phán với các chính trị gia cánh tả và cánh hữu, những người hiện đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực thành lập một chính phủ ổn định hơn. Các cuộc thảo luận không liên quan đến đảng cực hữu National Rally do Marine Le Pen lãnh đạo cũng như đảng cực tả France Unbowed của Jean-Luc Mélenchon vì Macron cho biết ông sẽ chỉ đàm phán với các lực lượng chính trị ôn hòa. Trong bài phát biểu dài 10 phút trước toàn quốc vào tuần trước, ông Macron cáo buộc phe cực tả và cực hữu chỉ nghĩ đến bản thân họ mà không quan tâm đến cử tri, khi bỏ phiếu bất tín nhiệm cho ông Barnier, chỉ trích họ là "liên minh vô trách nhiệm". Phương Anh (Nguồn: Independent, CNN )