Pháo phản lực Vilkha-M – Vũ khí 'bí ẩn' của Ukraine

Với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết" đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón xuân an vui, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội huy động tối đa quân số "bám đường" suốt ngày đêm.