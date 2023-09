Phản ứng của khán giả Việt khi Lisa diễn ở hộp đêm: 'Chỉ xin đừng thoát y'

Một số fan khác đã nhắc nhở: Hãy tôn trọng đời sống riêng của Lisa. Khi Lisa chưa công bố thì đừng gọi người ta là “anh rể” kẻo ồn ào luỵ đến Lisa.

Lần này, khi “em gái quốc tế” quyết định biểu diễn ở hộp đêm Crazy Horse, một số fan cũng bênh: Chưa biết Lisa sẽ biểu diễn thế nào, sao vội phản ứng? Chắc cô ấy cũng không dại thiêu rụi hình ảnh chỉ vì dự án cá nhân này?

Cũng có người chế giễu cô, trước đây từng không dám đăng ảnh bikini, dù rất thích, vì sợ mẹ mắng. Thế mà nay ăn mặc kiệm vải quá mức, lại còn biến hoá thành “gái hư”?

Có phải khi Lisa đang tiến gần tuổi 30, có lẽ mẹ cô đã trao cho cô quyền tự quyết? Mỗi câu nói có khi chỉ đúng ở một thời điểm nhất định, có nên dùng nó để soi hành vi của người khác trong suốt hành trình của họ?

Cũng nhân lúc Lisa bị một lực lượng người hâm mộ trên toàn cầu quay lưng thì ở Việt Nam có tài khoản lên tiếng: “Việc nhận lời biểu diễn ở Crazy Horse giúp Lisa có thể lọc bớt fan phong trào, với những kẻ nửa vời để tập trung lại những fan hâm mộ đích thực. Cô ấy có còn là trẻ con nữa đâu mà diễn chỗ nào cũng phải xem xét ý kiến người hâm mộ?”.

Ý kiến khác: “Cô ấy có quyền làm những việc không vi phạm pháp luật và người hâm mộ có quyền tiếp tục hâm mộ hoặc không”.

Có tài khoản còn bày tỏ quan điểm: “Tôi đặc biệt không thích kiểu văn hóa fan bây giờ bỏ cứ đòi kiểm soát cuộc đời nghệ sĩ”.

Không chỉ với Lisa, ngay các “sao” Việt cũng dở khóc, dở cười trước tình yêu và sự hờn trách của fan. Còn nhớ, tại live show “The best of Như Quỳnh” cuối năm ngoái, có rất nhiều khách mời đình đám như NSND Lệ Thuỷ, Bằng Kiều, Trấn Thành, Lương Bích Hữu… Nhưng fan Như Quỳnh dồn sự quan tâm đến Tố My.

Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Như Quỳnh đã bày tỏ sự thất vọng với “thần tượng” khi chị mời Tố My tham gia live show, còn song ca cùng cô ấy. Lý do, Tố My từng bị xem là người “nhái” giọng ca, hình ảnh Như Quỳnh.