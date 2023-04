Phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng khi bị đòi bồi thường 73,9 tỷ đồng

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật - giảng viên Đại học luật TP.HCM) và 3 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại TP.HCM và Bình Dương.

Về lý do mời bị can Đặng Anh Quân tham gia nhiều buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng khai, do ông Quân là người có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, là người cùng chí hướng và cùng quan điểm với bị can. Vì vậy, không cần bàn bạc trước cả 2 vẫn có thể hiểu nhau, tung hứng với nhau trong các buổi livestream.

Các tài liệu bị can Quân sử dụng trong các buổi livestream là các nội dung pháp lý người này đã chuẩn bị trước, để đem ra phân tích cụ thể hơn về vấn đề pháp lý trong các buổi livestream.

Về yêu cầu bồi thường của 10 bị hại, ông Võ Hoài Linh không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà chỉ yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm.