Phản ứng bất ngờ của bà xã Mạnh Trường khi xem chồng tình tứ cầu hôn bạn diễn

Mạnh Trường và Huyền Lizzie đang là cặp đôi được nhiều khán giả chú ý khi vào vai nam nữ chính trong phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Trong tập cuối của phim, Mạnh Trường (vai Lâm) thực hiện nguyện vọng đặc biệt của Dương (Huyền Lizzie) rồi ôm hôn đồng thời ngỏ lời cầu hôn cô.

Điều thú vị là bà xã của nam diễn viên - Phương Phạm - cũng theo dõi bộ phim. Chị còn quay lại phân cảnh chồng mình ôm hôn và cầu hôn Huyền Lizzie kèm theo lời nhận xét: "Xem phim mà tôi lại có cảm giác bồi hồi, sung sướng như mình vừa được cầu hôn".