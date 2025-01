Phan Như Thảo và chồng đại gia: Bất chấp thị phi để bên nhau, hôn nhân tới năm thứ 10 lại gây hoang mang

Hôn nhân của Phan Như Thảo và chồng đại gia đang nhận được sự quan tâm sau dòng trạng thái ẩn ý của cô. Cách đây không lâu, Phan Như Thảo bất ngờ viết trên trang cá nhân: "Bị phụ bạc một lần là lỗi của họ. Bị nhiều lần là lỗi do mình ngu. Hèn chi sáng hôm nay mưa. Chắc là mưa cho tim mình lạnh lẽo bớt đi". Dù không nói rõ câu chuyện cô gặp phải là gì, nhưng dòng trạng thái này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc liệu có liên quan đến hôn nhân của Phan Như Thảo và chồng đại gia? Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của một số cư dân mạng, còn thực tế hôn nhân của Phan Như Thảo hiện ra sao thì chính chủ chưa đề cập đến. Phan Như Thảo và đại gia Đức An kết hôn năm 2015. Cặp đôi đã có với nhau một cô con gái dễ thương là bé Bồ Câu, hiện 9 tuổi. Khi công bố chuyện tình cảm với đại gia hơn mình 26 tuổi, Phan Như Thảo từng vấp phải nhiều lời đàm tiếu, nhất là khi chồng cô đã qua vài cuộc hôn nhân trước đó. Trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà", Phan Như Thảo từng chia sẻ: "Nhiều người nghĩ tôi lấy chồng đại gia vì vật chất, tôi thấy cũng có cái đúng vì nếu hỏi tôi có lấy chồng nghèo không, tôi sẽ nói không. Tôi không lấy chồng nghèo đâu. Tất nhiên, giàu nghèo không nói lên tài năng. Nhưng là phụ nữ thành đạt, tự do tài chính thì tại sao phải đi lấy một người nghèo hơn mình, thua mình để rồi mình không tôn trọng người ta. Ngay lần đầu tiên gặp chồng, tôi đã biết anh ấy giàu rồi vì gặp trong một khách sạn 5 sao, chỉ là không biết anh ấy là ai. Sau một tháng, tôi mới biết chồng mình là đại gia Đức An hay được báo chí nhắc tới". Sau khi kết hôn, Phan Như Thảo cũng rời xa showbiz để xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Cựu người mẫu thành công trong lĩnh vực làm đẹp và bán hàng online. Cô được ông xã hướng dẫn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công việc. Dần dần, chồng đại gia giao hết cho cô quản lý đất đai, nhà cửa, khách sạn, xưởng sản xuất. Giao hết việc kinh doanh và tài sản cho vợ, đại gia Đức An quay về làm hậu phương, thay cô chăm sóc gia đình. Nhiều năm qua, khán giả theo dõi gia đình Phan Như Thảo đều biết, chồng cô lo từ việc nấu ăn, sắp xếp nhà cửa, đưa đón con đi học,... Cách biệt 26 tuổi nhưng chồng Phan Như Thảo thường xuyên được khen phong độ, đẹp đôi khi bên vợ. Anh được nhiều người ngưỡng mộ vì sự chu đáo, chiều chuộng dành cho Phan Như Thảo. Thời điểm Phan Như Thảo bị chê ngoại hình vì tăng cân sau sinh, chồng cô nhanh chóng lên tiếng nhận hết lỗi về mình. Khi Phan Như Thảo quyết tâm giảm cân, chồng cũng tự tay chuẩn bị từng bữa ăn theo chế độ cho cô. Trên mạng xã hội, vợ chồng Phan Như Thảo không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm. Cựu người mẫu tiết lộ, cả hai vợ chồng không có tính ghen tuông và đặt niềm tin cho nhau. Từng bị hỏi vì sao lấy chồng giàu nhưng vẫn ra sức kiếm tiền, Phan Như Thảo bày tỏ: "Tại em tự đặt áp lực cho mình, em áp lực mình không xứng với sự thành công của chồng. Em muốn học hỏi, trau dồi cho bản thân mỗi ngày một hoàn thiện hơn để có thể tự tin đứng bên cạnh chồng và tự hào rằng em xứng đáng với những gì đang có ạ. Đó là Thảo hoa hậu trả lời nha, còn Thảo lúc tưng tửng sẽ nói là dạ tại mắt em nhìn đâu cũng thấy cơ hội và thấy tiền, không làm sẽ ngứa ngáy không chịu được ạ". Cựu người mẫu cũng khiến không ít người ngưỡng mộ khi nhiều lần khoe được chồng tặng bất động sản, khi thì miếng đất rộng, khi thì vài căn hộ, biệt thự. Hôn nhân của Phan Như Thảo và chồng đại gia đã bước sang năm thứ 10. Cách đây không lâu, ông xã và con gái cũng xuất hiện trong sự kiện do người đẹp tổ chức.