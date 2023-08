Phan Như Thảo nói gì về vụ kiện 'tài sản 288 tỷ đồng' của chồng đại gia và siêu mẫu Ngọc Thúy

Từ đó đến nay, vụ kiện tranh chấp tài sản với đơn án trải dài từ Mỹ đến Việt Nam - bao gồm rất nhiều cổ phiếu, xe hơi sang trọng, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết - giữa cặp đôi vẫn chưa ngã ngũ.

Theo doanh nhân Đức An trình bày trong hồ sơ vụ án, thời điểm đó pháp luật chưa cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản trong nước, do vậy ông đã nhờ Ngọc Thúy đứng tên toàn bộ tài sản. Nguyên đơn cũng nêu rõ, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3/2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi" trả cho ông An, "vì được mua bằng tiền riêng" của ông. Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không chịu trả các tài sản liên quan nên ông Đức An làm đơn khởi kiện đến tòa.

Đây là lần đầu tòa lên lịch xét xử vụ kiện sau 13 năm thu thập các tài liệu liên quan đến khối tài sản tranh chấp.