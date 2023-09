Phản ánh sai phạm y tế qua app ‘Y tế trực tuyến’

Trước câu hỏi cơ sở Mr.Lee tại TP Thủ Đức hoạt động thẩm mỹ trái phép, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hải Nam cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an TP (PC06), Phòng Y tế TP Thủ Đức, UBND Phường và Công an Phường An Phú (TP Thủ Đức) kiểm tra đột xuất cơ sở này tại địa chỉ số 15 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phủ - An Khánh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở này có trang bị 1 giường khám, tủ đựng trang thiết bị y tế cùng các dụng cụ tiêm filler, và nhiều dụng cụ nâng mũi bằng chỉ như quảng cáo của cơ sở này trên mạng xã hội. Kiểm tra trang facebook “Thẩm mỹ Mr Lee - Bình Dương”, Thanh tra Sở Y tế phát hiện “Mr Lee” đăng tải quảng cáo các dịch vụ thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ, có hình ảnh “Mr Lee” đang thực hiện thẩm mỹ nâng mũi bằng chỉ và tiêm filler cho khách hàng.