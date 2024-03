Phạm Băng băng bị fan Phạm Thừa Thừa 'cấu xé'

Hai tác phẩm điện ảnh Phạm Thừa Thừa tham gia đạt giành được thành tích cao là do đạo diễn Hàn Hàn cầm trịch. Năm xưa, Phạm Băng Băng từng bỏ ra 20 triệu NDT để giúp người này giải quyết một vụ lùm xùm.

Nhà sản xuất bộ phim đam mỹ cải biên "Vai Trái Có Cậu" do anh thủ vai chính có quan hệ mật thiết với Phạm Băng từ khi cô làm việc ở "Hoa Nghị Huynh Đệ". Tương tự, phía sản xuất "To be continued" - phim ngắn đầu tay của Phạm Thừa Thừa cũng có quan hệ tốt với chị gái.

Chưa dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian còn là ngôi sao hạng S của làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Givenchy, LV, Valentino, Montblanc,... Phạm Thừa Thừa đều có được.

Phạm Thừa Thừa nhận được nhiều tài nguyên từ chị gái. (Ảnh: Cbiz - Kính Vạn Hoa).

Trước việc chị gái hết lòng nâng đỡ cho em trai nhưng bị người hâm mộ của anh mắng mỏ không thương tiếc, dân cư mạng bất bình thay Phạm Băng Băng. Nhiều blogger và dân "ăn dưa", "hóng biến" đều mắng fan Phạm Thừa Thừa "ăn cháo đá bát".

"Người không có tư cách xé Phạm Băng Băng nhất chính là Phạm Thừa Thừa và fan cậu ta! Tiền trong gia đình do chị gái kiếm về. Cậu ta được học trường quốc tế, ra nước ngoài du học, thuận lợi debut còn lấy được cả tài nguyên phim truyền hình lẫn điện ảnh không phải dựa vào Phạm Băng Băng sao?".



"Nam tần đại IP, tuyển tú, đam cải đại IP, phim huyền nghi, điện ảnh hợp tác Mã Lệ, show giải trí quốc dân. Tài nguyên sắp đuổi kịp thái tử Arthur rồi, có khi còn tốt hơn Arthur. Dựa vào cái gì mà xe Phạm Băng Băng!".