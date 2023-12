Phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch lần đầu bằng Mobile Banking

Đó là quy định tại Quyết định số 2345/QĐ-NHΝΝ về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành ngày 18/12/2023.

Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân, trước khi thực hiện giao dịch lần đầu bằng ứng dụng Mobile Banking hoặc trước khi thực hiện giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện giao dịch Mobile Banking lần gần nhất phải xác thực khách hàng.

Đó là xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng: khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chíp của thẻ căn cước công dân của khách hàng do cơ quan công an cấp; hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng trong do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập;

Hoặc bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, kết hợp với phương thức xác thực OTP gửi qua SMS/Voice hoặc Soft OTP/Token OTP.