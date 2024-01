Phá ổ ghi lô đề hơn 15 tỷ đồng trên Zalo do 'nữ quái' ở Huế cầm đầu

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm 7 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng tang số hơn 15 tỷ đồng.

Nhóm người bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987 được xác định là kẻ cầm đầu); Ngô Thị Thuỳ Nhung (SN 1994); Phạm Văn Thành (SN 1981); Hoàng Thị Phương Liên (SN 1964); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991); Tôn Thất Trác (SN 1976); Nguyễn Thế Hùng (SN 1991) cùng trú tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, ngày 26/12/2023 tại địa chỉ 199 Phạm Văn Đồng (TP Huế) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế thực hiện kiểm tra, bắt quả tang nhóm người do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.