Phá hoại 350 cây đào Tết của hàng xóm vì ghen ăn tức ở

Ghen tức với các hộ dân khác có vườn đào đẹp hơn nên Nguyễn Việt Đức ra tay phá hoại 350 cây đào Tết của nhà hàng xóm, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh, Hà Nội khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Đức (SN 1986, trú tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trả lời Báo điện tử VTC News, Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết, sáng 5/10, người dân thôn Phù Trì phát hiện nhiều vườn đào tại cánh đồng bãi Trại và bãi Đông Đống bị kẻ gian phá hoại, bẻ gãy các cành nhánh và mầm cây khiến cây bị hư hỏng, không thể bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Nguyễn Việt Đức tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an huyện Mê Linh) Trước thủ đoạn huỷ hại tài sản của người dân có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Mê Linh phối hợp với Viện kiểm sát và Công an xã Kim Hoa khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Đồng thời, Công an huyện Mê Linh làm việc với 28 gia đình bị thiệt hại tài sản, rà soát các mối quan hệ, mâu thuẫn. Cảnh sát xác định có 350 cây đào bị phá hoại, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ban đầu khoảng 923 triệu đồng. Công an huyện Mê Linh xác định kẻ nghi vấn là Nguyễn Việt Đức và Nguyễn Quang Vinh ( SN 1995), đều ở thôn Phù Trì, xã Kim Hoa. Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh triệu tập Đức và Vinh đến trụ sở làm việc. Cả hai thừa nhận hành vi phá hoại đào cảnh của người dân. Theo lời khai của Nguyễn Viết Đức, bản thân là người dân thôn Phù Trì, xã Kim Hoa cùng trồng đào cảnh như các hộ dân khác. Do tình hình thiên tai tác động nên vườn đào của gia đình Đức bị ảnh hưởng, không có giá trị cao về thẩm mỹ cũng như kinh tế. Ghen tức với các hộ dân khác có vườn đào đẹp và giá trị cao, lo sợ đào Tết của mình xấu sẽ không bán được nên Đức nảy sinh ý định hủy hoại vườn đào của hàng xóm. Cây đào sắp đến dịp thu hoạch bị Đức phá hoại. (Ảnh: Công an huyện Mê Linh) Khoảng 1h00 ngày 5/10, Đức và Vinh sau khi uống rượu đêm liền rủ nhau đi lang thang chờ thời cơ gây án. Khi đi đến đoạn đường gần nhà quản trang ở cánh đồng Đông Giêng, Đức bảo Vinh dừng xe lại. Tại đây, Đức một mình đi bộ vào khu vực vườn đào của các hộ dân và bẻ gãy các ngọn cây đào cảnh, đào thế. Không dừng lại ở đó, Đức tiếp tục chỉ đạo Vinh đi đến khu vực cánh đồng bãi Đông Đống thuộc thôn Phù Trì, rồi tiếp tục phá hỏng hết vườn đào rừng ghép mắt đào bích có giá trị cao của người dân. Gây án xong, hai đối tượng chở nhau về nhà ngủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Minh Tuệ