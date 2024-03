Phá đường dây vận chuyển ma tuý từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Ngày 28/2/2024, tại số 215 Lạch Tray (phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng), các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - Công an Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - Công an TP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội, đồng loạt triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - Công an TP Hải Phòng tìm ra manh mối, xác định rõ Vũ Văn Hạnh (SN 1966, ở phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng) là một mắt xích rất quan trọng trong vụ án để đấu tranh mở rộng, bắt những kẻ khác trong đường dây. Hạnh là chồng của Nguyễn Thị Thanh Hương.

Ngày 9/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với Vũ Văn Hạnh về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Cùng ngày, tổ công tác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Lê Chân, phòng nghiệp vụ chức năng Công an TP Hải Phòng và các lực lượng chức năng triển khai lực lượng truy bắt thành công Vũ Văn Hạnh khi hắn đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Tới cùng vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hương và Vũ Văn Hạnh về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

Nguyễn Huệ