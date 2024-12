Phá đường dây tội phạm đưa thiếu nữ Việt sang Lào bóc lột tình dục

Tối 11/12, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Cảnh sát Lào triển khai phá án, giải cứu thành công nhiều nữ nạn nhân đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột.

Cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam Phan Thị Nguyệt Mai (SN 1991, thường trú xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lương Văn Dũng (SN 1989, Tiên Lữ, Hưng Yên) cùng về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Mai là được xác định là kẻ cầm đầu.

Phan Thị Nguyệt Mai và Lương Văn Dũng. (Ảnh: Bộ Công an)

Khoảng cuối năm 2021, Phan Thị Nguyệt Mai quen biết Lương Văn Dũng và thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng tại Hưng Yên. Thời gian này Dũng quản lý 5-6 nhân viên phục vụ các quán karaoke, Mai hỗ trợ bằng cách tuyển mộ nhân viên về làm cho Dũng.

Đến đầu năm 2023, Mai nói với Dũng sang Lào tìm đường đưa phụ nữ Việt Nam sang bán dâm để kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi sang Lào một thời gian, Mai quay về Việt Nam tuyển mộ phụ nữ về làm nhân viên cho Dũng và cũng là nơi tập kết để sau đó lựa chọn đưa sang Lào làm gái mại dâm. Mai sử dụng tài khoản Facebook tên “Trần Trang” để tham gia hội nhóm “Tuyển nhân viên karaoke”.

Đầu tháng 3/2024, qua mạng xã hội, cháu Đ.T.Tr (SN 2009, ở Tuy Hòa, Phú Yên) làm quen với Lê Đình Dũng (SN 1999, ở Thanh Oai, Hà Nội) và được Dũng đề nghị ra Hà Nội làm nhân viên quán karaoke do hắn là quản lý. Tr. đi xe khách từ Bình Định ra Hà Nội, được Dũng đón, đưa về quán karaoke Gia Hưng ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai.

Làm tiếp viên phục vụ các quán karaoke tại Thanh Oai được khoảng 1 tuần, Tr. lên mạng xã hội thấy bài đăng tuyển nhân viên của Mai nên Tr. kết bạn với Phan Thị Nguyệt Mai. Tr. được Mai rủ về Hưng Yên làm tiếp viên quán karaoke với mức lương cao hơn.