Phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân.

Ngày 11-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động mua, bán, trao đổi, công khai hóa trái phép thông tin cá nhân trên không gian mạng; khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người liên quan.