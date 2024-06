Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng mùa Euro

Ngày 20/6, Công an quận Hải Châu và Phòng An ninh mạng chia thành 10 tổ công tác bắt giữ 12 người liên quan.

Mỗi tháng các tài khoản đạt “doanh thu” khoảng 8 triệu USD (gần 200 tỷ đồng). Tổng giá trị giao dịch của trang mạng mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc ước tính khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng hiện đã thu giữ tang vật với nhiều thiết bị phục vụ việc tổ chức cá cược, hơn 15.000 trang tài liệu liên quan cùng nhiều sổ tiết kiệm, đồng thời phong tỏa hàng tỷ đồng tiền trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Liên quan đến vụ án, Công an quận Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng cử một tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an TP.HCM phát hiện, bắt 2 người có vai trò là nhà cung cấp mạng cá cược tổng cho đường dây nêu trên.