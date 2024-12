Phá cửa kính nào trên ô tô để thoát hiểm nhanh?

Trước các tai nạn nghiêm trọng, phá cửa kính thoát hiểm là kỹ năng cần thiết để sinh tồn. Trong những tình huống bất ngờ như bị khóa kín trên xe, xe mất lái hoặc lao xuống nước...việc phá cửa kính nhanh chóng là cách hiệu quả nhất để thoát ra ngoài. Vậy phá cửa kính nào trên ô tô để thoát ra ngoài nhanh nhất? Với ô tô thông thường, kính lái (hay kính chắn gió phía trước) là loại nhiều lớp (laminated). Loại kính này có thiết kế hai lớp kính và ở gữa là một lớp nhựa polyvinyl butyral (PVB), giúp hấp thụ lực va chạm do va chạm mạnh, giảm tiếng ồn đồng thời ngăn tia UV. Hơn nữa, kính nhiều lớp còn có khả năng co giãn, uốn cong. Khi vỡ, các mảnh kính dính vào nhau khó gây thương tích nhưng cũng khó phá vỡ bằng dụng cụ thông thường. Trong khi đó, kính bên và cửa hậu thường là loại kính cường lực (tempered). Loại kính này bền hơn kính thông thường từ 5 - 10 lần nhưng dễ vỡ nếu bị tác động mạnh từ các vật nhỏ, nhọn. Trong trường hợp vỡ, kính cường lực bung thành các hạt nhỏ, không sắc nhọn, an toàn hơn cho những người ngồi trong xe. Phá kính cửa sổ bên hông ô tô sẽ tăng cơ hội thoát ra khỏi xe nhanh nhất. (Ảnh: NuVision Auto Glass) Do vậy, nếu cần phá kính để thoát hiểm, nên tập trung phá kính cửa sổ ở bên hông để tăng cơ hội thoát ra ngoài. Búa thoát hiểm được xem là dụng cụ lý tưởng nhất để phá kính và thoát ra ngoài. Với thiết kế đầu thép nhỏ và nhọn, búa thoát hiểm tạo ra lực mạnh khi va chạm với mặt kính, giúp phá kính cường lực nhanh chóng. Trường hợp không sẵn búa thoát hiểm, có thể sử dụng bất kỳ vật dụng bất kỳ vật có đầu nhọn nào để đập kính, như tua-vít, kìm, dùng gót chân, hoặc thậm chí giày cao gót...Nếu không tìm được đồ vật phá kính cường lực, có thể dùng khóa cơ ô tô hay khóa dây đai an toàn để phá cửa kính. Hãy đập mạnh vào góc kính ô tô bằng đầu nhọn của chìa khóa hoặc phần kim loại của dây an toàn để phá kính nhanh nhất. Theo VTC News