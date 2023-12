Phá chuyên án ma túy, thu 1,5 bánh heroin

Thời gian gần đây, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện một số đối tượng ngoài địa bàn có biểu hiện câu kết, móc nối với các đối tượng tại huyện Hưng Nguyên để hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 20/12, theo tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 1,5 bánh heroin, 200 viên ma túy tổng hợp, 50g ma túy dạng đá và một số vật chứng liên quan.

Các đối tượng hoạt động lưu động, có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan Công an. Trước tình hình đó Công an huyện Hưng Nguyên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.