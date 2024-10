Peugeot 408 phiên bản chạy điện trình làng

Peugeot vừa tung ra mẫu xe thuần điện E-408, qua đó hoàn thiện dải sản phẩm với các biến thể thuần động cơ đốt trong, hybrid và hybrid cắm sạc đã có từ trước. Peugeot E-408 sở hữu ngoại hình không khác biệt so với các bản 408 động cơ đốt trong, hybrid và hybrid cắm sạc (PHEV). Điểm nổi bật nhất của ngoại thất vẫn là lưới tản nhiệt kim cương, đèn pha full LED mô phỏng nanh sư tử cùng với hốc gió cỡ lớn dưới đèn sương mù. Sự thay đổi quan trọng chỉ nằm ở hệ truyền động. Không giống với một số mẫu xe điện khác ở châu Âu, Peugeot E-408 chỉ có duy nhất một tùy chọn thông số kỹ thuật đối với hệ truyền động thuần điện tại thời điểm ra mắt. Theo đó, xe được trang bị một mô-tơ điện đặt tại cầu trước với công suất 207 mã lực. Con số cao thứ hai trong các toàn bộ các biến thể Peugeot 408 và chỉ kém hơn đôi chút so với bản 408 PHEV mạnh 222 mã lực. E-408 được trang bị pin lớn hơn một chút so với đàn em E-308, với dung lượng 58,2 kWh, giúp xe đạt phạm vi hoạt động 453 km với mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP. Tuy nhiên, con số này chưa thực sự ấn tượng trong bối cảnh các mẫu xe điện hiện đại thường có tầm vận hành gần 500 km. Lý giải về điều này, Peugeot cho rằng hầu hết người mua xe thuộc phân khúc compact/hạng C thường chỉ di chuyển dưới 45 km mỗi ngày. Do đó, những thông số nêu trên là vừa đủ đồng thời giúp chi phí sản xuất không bị đội lên quá cao. Pin xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa lên đến 120 kW, với khả năng sạc từ 20-80% trong vòng 30 phút. Ngoài ra, khách hàng mua xe cũng có thể sử dụng bộ sạc AC tại nhà với mức công suất 11 kW. Peugeot E-408 được giới thiệu với hai phiên bản gồm Allure và GT. Trong đó, bản GT cao cấp hơn được trang bị đèn pha LED matrix, cốp điện rảnh tay, đèn viền nội thất và công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2. Các tính năng và trang bị tiêu chuẩn gồm có Apple CarPlay không dây, điều hòa hai vùng, bơm nhiệt và hệ thống lên kế hoạch hành trình tích hợp trên hệ thống định vị cùng với ứng dụng sạc điện thoại thông minh. Sự ra đời của Peugeot E-408 giúp bổ sung lựa chọn về hệ truyền động cho người tiêu dùng bên cạnh các biến thể thuần động cơ đốt trong, hybrid và hybrid cắm sạc đã có từ trước. Ngoài ra, mẫu xe này cũng góp phần hoàn thiện dải xe thuần điện của Peugeot cùng với những sản phẩm khác như E-308, E-3008 hay E-5008. Tại Việt Nam, Peugeot 408 được phân phối bởi Thaco Auto với biến thể máy xăng. Xe bán ra với 3 phiên bản, gồm Allure giá 999 triệu đồng, Premium 1,099 tỷ đồng và GT 1,249 tỷ đồng. Lê Tuấn