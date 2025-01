Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến David Lee, Sam Pugsley (Phó chủ tịch điều hành thể thao của New York City) và mọi người trong CLB vì đã luôn ủng hộ tôi. Sự ủng hộ của họ có ý nghĩa rất lớn và tôi thực sự trân trọng mọi điều họ đã làm cho tôi và sự nghiệp của tôi.

Thật vinh dự khi được phát triển ở đây và trở thành một phần của một tổ chức đặc biệt như vậy. Tôi cũng rất hào hứng về chương tiếp theo với Manchester City. Được đến thăm cơ sở vật chất của họ và tận mắt chứng kiến ​​các cầu thủ là một giấc mơ trở thành hiện thực, đó là điều mà mọi cầu thủ trẻ đều mong muốn đạt được. Tôi biết động thái này sẽ đóng vai trò then chốt cho sự phát triển của tôi. Tôi đã sẵn sàng đón nhận thử thách và tận dụng tối đa cơ hội này.

Có được McFarlane mới 18 tuổi và chơi ở vị trí hậu vệ, Pep Guardiola hoàn tất vụ chuyển nhượng thứ tư tại Man City. ẢNH: GETTY

Giám đốc thể thao của New York City, David Lee cho biết thêm: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi thấy Christian McFarlane đạt được cột mốc đáng kinh ngạc này trong sự nghiệp của mình. Cậu ấy là một cầu thủ đã trải qua toàn bộ hệ thống học viện đào tạo trẻ của chúng tôi, tiếp tục phát triển cùng New York City FC II tại MLS NEXT Pro và cuối cùng đã giành được vị trí trong đội một của chúng tôi.

Đối với Christian McFarlane, giờ đây, việc có cơ hội tiếp tục hành trình của mình tại Manchester City, một CLB đỉnh cao của bóng đá thế giới, là minh chứng cho sự chăm chỉ, tài năng và sự cống hiến của anh ấy. Tôi rất mong được theo dõi sự nghiệp của McFarlane và xem anh ấy sẽ làm tốt như thế nào ở Manchester khi biết rằng anh ấy sẽ cống hiến hết mình để đạt đến đẳng cấp cao nhất có thể trong bóng đá”.

Christian McFarlane trở thành bản hợp đồng thứ tư của Pep Guardiola và Man City trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng sau khi CLB chi gần 150 triệu bảng cho Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov và Vitor Reis. Thỏa thuận này là một vụ chuyển nhượng nội bộ khác giữa các CLB thuộc City Football Group, sau khi Savinho chuyển đến Etihad từ Troyes vào mùa hè.