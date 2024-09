Park Bom 2NE1: ‘Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ’

Sau 10 năm kể từ lần gần nhất trình diễn tại Việt Nam, giọng hát chính của nhóm 2NE1 Park Bom bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ trong lần trở lại này. Tại sự kiện, Park Bom xuất hiện với vẻ ngoài ngọt ngào. Khi được hỏi về người có ảnh hưởng đến sự nghiệp, Park Bom không ngần ngại nhắc đến Ariana Grande và hy vọng có cơ hội được hợp tác với nữ ca sĩ đình đám trong tương lai. Chia sẻ về sở thích cá nhân, Park Bom cho biết âm nhạc chính là niềm đam mê lớn nhất của cô. "Ngoài ca hát, tôi không có sở thích nào khác", cô nói.

Ca sĩ Hàn Quốc Park Bom. Nhìn lại quá khứ, nữ ca sĩ sinh năm 1984 bày tỏ mong muốn được quay trở lại thời điểm 2NE1 mới ra mắt làm nhiều người hâm mộ xúc động. Park Bom cũng nhắn nhủ đến các bạn trẻ Việt Nam đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và luôn tin tưởng rằng mọi điều đều có thể trở thành hiện thực nếu họ nỗ lực và kiên trì. Park Bom cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam: "Tôi biết ơn sự động viên và tình yêu mà các bạn dành cho tôi. Tôi hy vọng buổi concert mang đến niềm vui và sự thích thú cho mọi người".

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam. PARK BOM Special Fan Concert In Vietnam diễn ra trong một đêm duy nhất tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) tối 22/9. Tại buổi biểu diễn, nữ ca sĩ Park Bom trình diễn 10 ca khúc, bao gồm nhiều bản hit đình đám như: You & I, Don't cry, Spring... Sau sự kiện âm nhạc tại Việt Nam, Park Bom sẽ cùng nhóm 2NE1 tổ chức chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 15 năm ra mắt vào đầu tháng 10/2024.

Park Bom (phải) là giọng hát chính của nhóm nhạc 2NE1. Ảnh: Internet Park Bom sinh năm 1984, là ca sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc, được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám 2NE1. Cô gây ấn tượng với giọng hát cao vút, đầy nội lực và vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương. Sự nghiệp âm nhạc của Park Bom gắn liền với những bản hit như: You & I, Don't Cry… Sau khi 2NE1 tan rã vào năm 2016, Park Bom rời công ty YG Entertainment vào tháng 11 cùng năm. Đến tháng 7/2018, cô ký hợp đồng với D-Nation Entertainment và phát hành đĩa đơn Spring.