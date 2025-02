Oscar 2025: Cuộc đua Nữ chính xuất sắc của Fernanda Torres và Demi Moore

Fernanda Torres - Một màn trình diễn day dứt và đầy cảm xúc

"I'm Still Here" của đạo diễn Walter Salles là một bộ phim chính kịch đầy ám ảnh, đã gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Venice, nơi nó nhận được tràng pháo tay kéo dài 10 phút. Ở tuổi 59, Torres đang có cơ hội đổi đời với một vai diễn đầy nội lực, được giới phê bình đánh giá là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất năm.

Fernanda Torres đã hóa thân xuất sắc vào vai Eunice Paiva, một người mẹ kiên cường đối mặt với bi kịch gia đình dưới chế độ độc tài quân sự Brazil những năm 1970. Câu chuyện dựa trên sự kiện có thật về việc chồng bà, cựu nghị sĩ Rubens Paiva, bị bắt cóc và biến mất, để lại Eunice một mình nuôi dạy năm người con và đấu tranh không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự thật về số phận của chồng.

Vai diễn của Torres đã nhận được sự khen ngợi rộng rãi từ giới phê bình và khán giả quốc tế. Cô đã khắc họa một cách tinh tế sự đau khổ, sức mạnh nội tâm và quyết tâm của Eunice trong hành trình tìm kiếm công lý. Diễn xuất của cô được đánh giá là "đầy cảm xúc và tinh tế", mang lại chiều sâu cho nhân vật và câu chuyện. Nhờ màn trình diễn ấn tượng này, Torres đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Quả cầu vàng và nhận đề cử Oscar ở cùng hạng mục. Đáng chú ý, cô là nữ diễn viên Brazil đầu tiên giành giải Quả cầu vàng trong hạng mục này.

Tuy nhiên, hành trình của cô đến với Oscar không hề dễ dàng. Torres không nhận được đề cử từ các giải thưởng quan trọng như SAG, Critics Choice và BAFTA, điều này khiến khả năng giành chiến thắng của cô trở nên khó đoán hơn. Dù vậy, thể loại phim chính kịch lịch sử của "I'm Still Here" có lợi thế lớn khi xét đến xu hướng của Viện Hàn lâm – những người từng vinh danh Brie Larson trong "Room" hay Julianne Moore trong "Still Alice". Ngoài ra, sự ủng hộ ngày càng tăng đối với các diễn viên quốc tế trong hạng mục diễn xuất chính cũng có thể là lợi thế cho Torres, như trường hợp của Marion Cotillard trong "La Vie en Rose".

Demi Moore - Sự trở lại ngoạn mục sau hơn 40 năm hoạt động

Nếu Torres mang đến một màn trình diễn sâu sắc về mặt cảm xúc, thì Demi Moore lại khiến khán giả kinh ngạc với vai diễn đầy biến hóa trong "The Substance" của đạo diễn Coralie Fargeat. Trong bộ phim kinh dị châm biếm về ám ảnh sắc đẹp của Hollywood, Moore vào vai một người phụ nữ trải qua sự biến đổi kỳ quái sau khi sử dụng một sản phẩm hứa hẹn sự hoàn hảo vĩnh cửu. Đây là vai diễn táo bạo và mang tính thử thách nhất trong sự nghiệp của cô.

Diễn xuất của Moore nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Tờ The Guardian mô tả bộ phim là "một tác phẩm hài kinh dị cơ thể vui nhộn và táo bạo", trong đó Moore thể hiện sự sẵn sàng châm biếm hình ảnh công chúng của mình. IndieWire ca ngợi đây là "một kiệt tác kinh dị cơ thể hoành tráng và táo bạo... trải nghiệm điện ảnh giải trí nhất trong năm". Time Out so sánh màn trình diễn của cô với Isabelle Adjani trong "Possession", nhấn mạnh sự đa dạng từ cái tôi bị tổn thương đến sự dễ bị tổn thương. Variety khen ngợi Fargeat đã tạo ra "một bộ phim kinh dị cơ thể nữ quyền đầy tầm nhìn", trong đó Moore thể hiện một vai diễn "đáng giá Oscar". Vogue gọi bộ phim là "một tác phẩm điện ảnh táo bạo... phát hành thú vị nhất đã ra mắt trên Croisette cho đến nay". Deadline mô tả đây là "một bộ phim kinh dị mơ mộng, náo loạn kết thúc trong một bản giao hưởng mê sảng của máu, ruột và những thứ không thể định nghĩa khác".

Moore đã dành nhiều thập kỷ để khẳng định tài năng, nhưng dù là một siêu sao phòng vé của những năm 80 và 90, cô chưa từng được giới hàn lâm công nhận. Giờ đây, ở tuổi 62, cô không chỉ nhận được đề cử Oscar đầu tiên mà còn đang có cơ hội lớn để giành chiến thắng. Với chiến thắng Quả cầu vàng trong tay và sự ủng hộ mạnh mẽ từ ngành công nghiệp, Moore đang có động lực lớn hơn bao giờ hết để viết lại lịch sử. Nếu chiến thắng, cô sẽ trở thành người phụ nữ thứ ba giành giải nữ chính trong một bộ phim do đạo diễn nữ được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất, sau Frances McDormand (Nomadland) và Holly Hunter (The Piano).

Fernanda Torres và Demi Moore từng giành chiến thắng ở Lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua.

Cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ, với các giải thưởng SAG chưa công bố và cả 2 diễn viên đều thua Mikey Madison ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh -BAFTA 2025. Lịch sử cho thấy những bộ phim mạnh về yếu tố chính trị như "I'm Still Here" có sức hút lớn với Viện Hàn lâm, nhưng Moore lại có lợi thế khi sở hữu câu chuyện về sự trở lại đầy ấn tượng - điều mà Hollywood rất yêu thích.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 sẽ diễn ra vào ngày 2/3/2025 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Danh hài Conan O'Brien sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải năm nay, hứa hẹn mang đến không khí sôi động và hài hước cho sự kiện.