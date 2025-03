Oscar 2025: “Anora” và “Conclave” cùng được vinh danh về kịch bản

Dù dẫn đầu với nhiều đề cử nhất, nhưng “Emilia Pérez” của Netflix đã mất đi cơ hội chiến thắng khi những bài đăng gây tranh cãi trong quá khứ của Karla Sofía Gascón– ngôi sao chính của phim – bị “đào lại”. Gascón cũng là người chuyển giới đầu tiên nhận đề cử diễn xuất tại Oscar.



Các diễn viên Timothée Chalamet và Demi Moore đều có cơ hội giành tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, diễn viên hài Conan O’Brien lần đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn chương trình Oscar.

Ông chia sẻ rằng buổi lễ năm nay sẽ là sự tổng hòa của nhiều sắc thái cảm xúc, trong đó có cả sự hài hước để gây phấn khích cho khán phòng, những khoảnh khắc tôn vinh các nhà làm phim và cả sự chia sẻ cảm thông gửi đến người dân Los Angeles về những mất mát sau vụ cháy rừng nghiêm trọng hồi tháng 1 vừa qua.

Để thể hiện điều này, lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã mở màn bằng phần trình diễn đầy cảm xúc của Ariana Grande và Cynthia Erivo - hai ngôi sao của "Wicked" - với các ca khúc "Somewhere Over the Rainbow" và "Home", tưởng nhớ Los Angeles sau trận cháy rừng tàn khốc./.