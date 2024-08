OpenAI và Anthropic chia sẻ mô hình AI mới nhất với chính phủ Mỹ

Theo thỏa thuận, Viện An toàn AI Mỹ sẽ cung cấp phản hồi cho cả hai công ty về các cải tiến an toàn tiềm năng đối với mô hình của họ, cả trước và sau khi các mô hình này được công bố rộng rãi. Viện cũng sẽ làm việc chặt chẽ với Viện An toàn AI của Vương quốc Anh trong quá trình này.

Jack Clark, đồng sáng lập và trưởng bộ phận chính sách của Anthropic, cho biết: "Sự hợp tác với Viện An toàn AI Mỹ tận dụng chuyên môn rộng rãi của họ để kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình của chúng tôi trước khi triển khai rộng rãi. Điều này tăng cường khả năng xác định và giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy sự phát triển AI có trách nhiệm."

Động thái này là một phần trong nỗ lực thực hiện sắc lệnh về AI của Nhà Trắng được công bố vào năm 2023, nhằm tạo khung pháp lý cho việc triển khai nhanh chóng các mô hình AI tại Mỹ.