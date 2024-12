OpenAI ra mắt gói cước ChatGPT Pro 200 USD/tháng

OpenAI vừa giới thiệu gói cước mới cho ChatGPT với giá 200 USD/tháng mang tên ChatGPT Pro. ChatGPT Pro là gói cước đắt nhất của OpenAI. Ảnh: OpenAI Gói cước ChatGPT Pro cung cấp truy cập không giới hạn đến tất cả các mô hình của OpenAI, bao gồm phiên bản đầy đủ của mô hình lý luận o1. Khác với các công nghệ AI khác, mô hình lý luận o1 sẽ kiểm tra các công việc của chính nó trong khi đang làm để tránh được những cạm bẫy gây sai sót. Dù vậy, nó mất thời gian hơn để cho ra giải pháp. o1 lý luận qua các nhiệm vụ, lập kế hoạch và thực hiện hàng loạt hành động giúp mô hình tìm ra câu trả lời. OpenAI phát hành bản xem trước o1 vào tháng 9 nhưng phiên bản lần này hiệu quả hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và chính xác hơn, theo người phát ngôn. Nó cũng được cải tiến để rút ngắn thời gian phản hồi. Theo thử nghiệm nội bộ, o1 giảm 34% "lỗi lớn" đối với "các câu hỏi khó trong thế giới thực" so với phiên bản xem trước. Tất cả người dùng ChatGPT trả phí đều có thể sử dụng o1 thông qua công cụ lựa chọn mô hình ChatGPT. Song, thuê bao ChatGPT Pro sẽ được dùng phiên bản o1 tốt hơn, tính toán nhiều hơn để cho ra “câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi khó nhất”. Với mức giá 200 USD, ChatGPT Pro hiện là gói cước đắt nhất của OpenAI, gấp 10 lần ChatGPT Plus. Theo New York Times, startup lên kế hoạch tăng giá ChatGPT Plus lên 44 USD/tháng vào năm 2029. ChatGPT vẫn là một trong những nguồn thu lớn nhất của hãng với hơn 300 triệu người dùng tích cực hằng tuần và khoảng 10 triệu người trả tiền. OpenAI đã khởi động chuỗi 12 ngày “shipmas”, công bố tính năng, sản phẩm và demo mới. Công ty được dự đoán sắp ra mắt công cụ tạo video từ văn bản Sora và một mô hình mới. (Theo TechCrunch)