OpenAI có định giá mới cao hơn 88% công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ

OpenAI được cho là đang huy động 6,5 tỷ USD với mức định giá 150 tỷ USD - cao hơn vốn hóa thị trường của phần lớn những công ty đại chúng vốn hóa lớn nhất nước Mỹ (S&P 500) như Goldman Sachs, Uber hay BlackRock. Mức định giá mới khiến công ty khởi nghiệp này trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, khi trước đó “chỉ” có định giá là 86 tỷ USD. Bloomberg đưa tin, công ty khởi nghiệp này đang đàm phán để huy động 6,5 tỷ USD từ nhiều nhà đầu tư khác nhau, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Mức định giá không bao gồm số tiền đang được đầu tư. OpenAI gia nhập hàng ngũ công ty tư nhân vốn hóa vượt trội so với đối thủ cùng ngành. Ảnh: Globo Vòng gọi vốn mới nhất sẽ do Thrive Capital của Josh Kushner dẫn đầu. Đây là một công ty đầu tư mạo hiểm của New York nổi tiếng với các khoản đầu tư ban đầu vào các công ty khởi nghiệp như Instagram, Stripe, Robinhood, Spotify và Slack. Microsoft, đối tác từ năm 2019, Apple và thậm chí cả Nvidia cũng đã thảo luận về việc đầu tư vào nhà sản xuất ChatGPT. OpenAI là startup có cấu trúc không theo quy ước, khi tiền thân là tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với một nhánh thương mại, song công ty đang là cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực AI. Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên vào tháng trước, Giám đốc tài chính của OpenAI, Sarah Friar cho biết, số tiền huy động sẽ được sử dụng cho năng lực điện toán và các chi phí hoạt động khác. Như vậy, OpenAI đã gia nhập các công ty tư nhân có giá trị cao vượt trội so với hầu hết doanh nghiệp cùng ngành được giao dịch công khai. SpaceX của Elon Musk được định giá gần 210 tỷ USD vào tháng 6, sau khi bán cổ phiếu nội bộ với giá 112 USD trong một đợt chào mua công khai. Các công ty tư nhân lớn khác bao gồm công ty mẹ của TikTok là ByteDance, được định giá 286 tỷ USD vào cuối năm ngoái và Stripe, được định giá 70 tỷ USD vào tháng 7. (Theo Bloomberg)