OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ

Trong báo cáo hằng tháng, OPEC cho biết nhu cầu dầu trên toàn thế giới sẽ tăng 1,82 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm so với mức dự báo tăng trưởng 1,93 triệu thùng/ngày vào tháng trước. Cảnh sát gác bên ngoài trụ sở của OPEC tại Vienna (Áo), ngày 3/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN) Ngày 12/11, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2024 và 2025, với trọng tâm là Trung Quốc, Ấn Độ và các khu vực khác. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ tư liên tiếp của OPEC. Trong báo cáo hằng tháng, OPEC cho biết nhu cầu dầu trên toàn thế giới sẽ tăng 1,82 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm so với mức dự báo tăng trưởng 1,93 triệu thùng/ngày vào tháng trước. Bên cạnh đó, OPEC cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2025 xuống còn 1,54 triệu thùng/ngày từ mức 1,64 triệu thùng/ngày. Trung Quốc chiếm phần lớn trong lần điều chỉnh giảm cho năm 2024. Cụ thể, OPEC đã giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu của Trung Quốc xuống còn 450.000 thùng/ngày từ mức 580.000 thùng/ngày và cho biết tiêu thụ dầu diesel vào tháng Chín năm nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong 7 tháng liên tiếp. Theo OPEC, tại Trung Quốc, diesel đang chịu áp lực từ sự suy giảm trong lĩnh vực xây dựng trong bối cảnh hoạt động sản xuất yếu và việc sử dụng xe tải chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngày càng phổ biến. Triển vọng yếu hơn đã làm nổi bật thách thức mà OPEC và các nước đối tác (OPEC+) đang phải đối mặt. Trước đó, OPEC+ đã hoãn kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 12 trong bối cảnh giá dầu giảm. Sau khi OPEC công bố dự báo, giá dầu đã giảm với dầu Brent được giao dịch ở mức dưới 73 USD/thùng./.