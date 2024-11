OPEC+ có thể duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (còn gọi là OPEC+) đang đứng trước một quyết định quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh sản lượng dầu. Theo Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan Parviz Shahbazov, OPEC+ đang cân nhắc duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu hiện tại từ ngày 1/1/2025. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại cuộc họp vào ngày 1/12. Cơ sở lọc dầu Sepehr và Jafir ở Đông Nam Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN OPEC+, nơi cung cấp khoảng một nửa lượng dầu của thế giới, đã nhiều lần hoãn kế hoạch tăng dần sản lượng trong năm nay do giá dầu giảm, nhu cầu yếu và sản lượng của các quốc gia bên ngoài tổ chức này tăng lên.



Các nguồn tin cho biết, OPEC+ có thể sẽ hoãn việc tăng sản lượng một lần nữa khi họp vào ngày 1/12 do nhu cầu dầu mỏ toàn cầu yếu. Ông Shahbazov nói rằng Azerbaijan, nơi sản lượng dầu đã giảm sau khi lên mức cao nhất vào năm 2010, hy vọng sẽ duy trì sản lượng ổn định cho đến năm 2030.



Sản lượng dầu của Azerbaijan đã giảm trong vài năm sau khi tổ hợp các mỏ dầu ngoài khơi Azeri-Chirag-Gunashli do BP khai thác vượt qua mức đỉnh 50 triệu tấn, hay 1 triệu thùng mỗi ngày, vào năm 2010. Sản lượng dầu của nước này trong năm 2024 và 2025 dự kiến sẽ đạt 29 triệu tấn mỗi năm, tương đương 580.000 thùng/ngày, Bộ trưởng Shahbazov cho biết.



Ông cũng cho hay xuất khẩu khí đốt của Azerbaijan sang châu Âu dự kiến sẽ đạt trung bình 12,5 tỷ mét khối mỗi năm vào năm 2024 và 2025. Quốc gia này dự kiến sản lượng khí đốt sẽ đạt 50 tỷ mét khối trong năm nay, trong đó 25 tỷ mét khối sẽ được xuất khẩu. Năm tới, sản lượng có thể sẽ tăng lên hơn 50 tỷ mét khối, với lượng xuất khẩu dự kiến duy trì ổn định.