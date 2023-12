Ông xã Bảo Thy cười hạnh phúc khi thấy vợ trở lại sân khấu

Trong đêm tiệc của vợ chồng Chi Bảo và Lý Thùy Chang, Bảo Thy diện đầm ngắn, khoe chân dài, vóc dáng nuột nà. "Công chúa bong bóng" đã tái hiện lại ca khúc Sorry - bản hit 10 năm trước - cùng bài hát mới mang tên Around the world, kết hợp cùng vũ đoàn.