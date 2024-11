Ông Trump và ông Biden gặp nhau ở Nhà Trắng, hứa chuyển giao quyền lực suôn sẻ

Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden tại Nhà Trắng lần đầu tiên kể từ khi ông Trump tái đắc cử ghế lãnh đạo đất nước năm nay. CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, cuộc gặp Trump - Biden diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ tại Phòng Bầu dục hôm 13/11. Hai nhà lãnh đạo ngồi cạnh nhau trò chuyện trước ngọn lửa bùng cháy, tạo thành cảnh tượng yên bình trái ngược với căng thẳng lâu nay giữa họ. Ông Trump và ông Biden họp bàn cùng 2 chánh văn phòng của họ tại Nhà Trắng ngày 13/11. Ảnh: Nhà Trắng/CNN "Đó là một cuộc họp quan trọng. Họ đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia và chính sách trong nước trọng yếu mà Mỹ và thế giới đang phải đối mặt", bà Jean-Pierre nói với các phóng viên. Các chánh văn phòng của ông Biden và ông Trump cũng tham gia cuộc họp. Theo Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan, ông Biden đã tuyên bố rằng, việc ủng hộ Ukraine phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ vì một châu Âu mạnh mẽ và ổn định sẽ giúp xứ sở cờ hoa không bị lôi kéo vào xung đột. Trong khi đó, ông Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine mà không giải thích cách thức. Hai nhà lãnh đạo đi bộ dọc hành lang Nhà Trắng. Ảnh: CNN Ông Trump chia sẻ với tờ New York Post rằng, bản thân và ông Biden "đã trao đổi rất nhiều về Trung Đông". "Tôi muốn biết quan điểm của ông Biden về tình hình hiện tại của chúng ta. Và ông ấy đã nói với tôi, ông ấy rất tử tế", ông Trump bộc bạch. Ông Biden chúc mừng ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, đồng thời bày tỏ mong muốn có quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Vị tổng thống sắp mãn nhiệm cũng thúc đẩy các ưu tiên của mình cho phiên họp Quốc hội Mỹ sắp tới, bao gồm tài trợ cho chính phủ và cung cấp thêm tiền cứu trợ thiên tai. "Ông Biden tin vào các chuẩn mực, tin vào thể chế của chúng ta và tin vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình", phát ngôn viên của ông Biden bình luận về quyết định mời ông Trump đến Nhà Trắng của Tổng thống. Ông Trump (trái) chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng ông Biden tại Nhà Trắng. Ảnh: CNN "Chính trị đầy cam go và trong nhiều trường hợp, thế giới không mấy tốt đẹp. Nhưng thế giới ngày nay tốt đẹp và tôi rất trân trọng một quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ nhất có thể . Tôi rất quý trọng điều đó, Joe", ông Trump, người sẽ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 vào ngày 20/1/2025, nhấn mạnh. Ông Trump từng không thực hiện nghi thức truyền thống của tổng thống sắp mãn nhiệm chào đón tổng thống mới đắc cử tại Phòng Bầu dục khi ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.