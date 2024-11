Ông Trump sẽ tái cấu trúc ngân sách quốc phòng Mỹ?

Chính quyền Trump có thể cấu trúc lại chi tiêu quốc phòng Mỹ và đặt ra ưu tiên mới để thu hẹp khoảng cách chiến lược với các lực lượng. Trong cuộc thảo luận của Nhóm chiến lược Viện Reagan (RISG), các chuyên gia nêu ra những điểm chính có thể xuất hiện trong chính sách quốc phòng Mỹ tháng 1/2025, sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Cựu bộ trưởng lục quân dưới chính quyền ông Trump trước đây, ông Ryan McCarthy, cho biết: "Ngân sách cơ sở của quân đội theo giá trị thực giảm hơn 25 phần trăm trong bốn năm qua. Trong khi các nhu cầu nhiệm vụ tăng vọt gần đây… không có dấu hiệu giảm sút". Một giải pháp trong tình hình này mà chính quyền Trump có thể thực hiện sẽ là "điều chỉnh quy mô" các lực lượng chỉ huy chiến đấu, để cân bằng tốt hơn cung và cầu. Tiếp đến, quân đội Mỹ có thể tăng cường tuyển quân và giữ quân, nhằm phù hợp các nhiệm vụ mới. Việc khôi phục niềm tin vào nghĩa vụ quân sự và thu hút thế hệ quân nhân tiếp theo sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo bền bỉ từ cấp cao nhất. Máy bay B-52. Thứ ba, đóng tàu đang là một trong số ít lĩnh vực mà ngân sách quốc phòng Mỹ gia tăng chi tiêu trong thập kỷ qua. Yêu cầu ngân sách đóng tàu của nước này cho năm 2025 là 32,4 tỷ USD—gấp đôi so với yêu cầu năm 2015 là 12,4 tỷ USD. Tuy nhiên, năm tài chính 2015 chỉ có kế hoạch đóng 8 tàu mới, còn năm 2025 là 9 tàu. Hải quân Mỹ bị mắc kẹt trong "vòng lặp" đóng tàu, khi số các tàu ngừng hoạt động liên tục vượt quá số tàu đóng mới, làm thu hẹp hạm đội. Ông McCarthy nhấn mạnh rằng ngoài việc xóa bỏ lĩnh vực này vì thiếu hiệu quả, nếu không có nguồn tài trợ mới để đảo ngược tình trạng hiện tại, hải quân Mỹ sẽ cần phải đánh đổi các chương trình hiện đại hóa khác. Bên cạnh đó, khi không quân đang vất vả để cân bằng giữa hiện đại hóa hạt nhân và các nhiệm vụ thông thường, các quan chức ủng hộ chính quyền mới đẩy nhanh quá trình cho nghỉ hưu các máy bay cũ tốn kém. Mặc dù ý tưởng này có giá trị, nhưng điều quan trọng là chính quyền tiếp theo phải đảm bảo rằng những khoản cắt giảm này trở thành nguồn tài trợ cho các chương trình mua máy bay mới. Vẫn có tranh luận về việc tái sử dụng các hệ thống cũ - như việc hải quân Mỹ gần đây sửa tên lửa AIM-174B, mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay Super Hornet, đưa hệ thống này vào các nhiệm vụ mới và mục tiêu lớn hơn. Chuyên gia cũng đề cập đến quỹ “bất động sản thứ tư” của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho một loạt các cơ quan và tổ chức quốc phòng bên ngoài các dịch vụ truyền thống, với vai trò và trách nhiệm trải dài từ hoạt động thu thập thông tin tình báo đến nghiên cứu nhạy cảm và phòng thủ tên lửa. Ông McCarthy cho rằng 10 đến 15% trong số 140 tỷ USD này có thể được chính quyền Trump phân bổ lại cho các dịch vụ khác. Mặc dù nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump chứng kiến ​​sự gia tăng chi tiêu quốc phòng so với các dự báo trước đó, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Theo chuyên gia, việc tái thiết quân đội theo mong muốn của Trump bị cản trở do nhiều yếu tố, và giờ ông có thể tiếp tục thực hiện điều này. Nếu Tổng thống Trump tìm cách sửa chữa và xây dựng lại quân đội, tăng trưởng ngân sách cao hơn lạm phát sẽ là điều cần thiết trong toàn bộ nhiệm kỳ thứ hai của ông. Phương Anh (Nguồn: National Interest )