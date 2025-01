Ông Trump sẽ ra tay 'giải cứu' TikTok?

Ứng viên Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết chính quyền mới của ông Trump có thể sẽ giữ TikTok hoạt động tại Mỹ nếu có một thỏa thuận khả thi giữa hai bên, trong bối cảnh luật cấm TikTok sẽ có hiệu lực vào ngày 19-1 tới. Trả lời đài Fox News ngày 16-1, ông Mike Waltz - người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn làm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - nói rằng chính quyền mới của ông Trump sẽ giữ mạng xã hội TikTok hoạt động tại Mỹ nếu có một thỏa thuận khả thi giữa hai bên. Ông Waltz đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnhluật cấm TikTok sẽ có hiệu lực vào ngày 19-1 tới. Ông Waltz cũng trích dẫn một điều khoản trong luật cấm TikTok đã được quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 4-2024, trong đó cho phép lùi thời hạn cấm thêm 90 ngày nếu có "tiến triển đáng kể" hướng tới việc thoái vốn của TikTok tại Mỹ. Theo ông Waltz, điều khoản này "giúp Tổng thống Trump có thêm thời gian để duy trì TikTok". Chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ giữ mạng xã hội TikTok hoạt động tại Mỹ nếu có một thỏa thuận khả thi giữa hai bên. Ảnh: AFP Tờ New York Times hôm 16-1 đưa tin rằng Tổng thống đắc cử Trump cũng đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ bất chấp luật cấm cho đến khi tìm được chủ sở hữu mới. Cùng ngày, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nhấn mạnh rằng ứng dụng này "có quá nhiều rủi ro bảo mật không thể bỏ qua", song TikTok cần được trao thêm thời gian, theo hãng tin Reuters. "Rõ ràng là cần nhiều thời gian hơn để tìm được người mua ở Mỹ và không làm gián đoạn cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người Mỹ [...] Tôi sẽ làm việc với chính quyền ông Trump và với cả hai đảng để giữ cho TikTok tồn tại trong khi bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta" - ông Schumer nói. Những bình luận của ông Schumer - người trước đó đã ủng hộ mạnh mẽ việc thông qua luật cấm TikTok hồi tháng 4-2024 - là dấu hiệu cho thấy đang có sự lo ngại ngày càng tăng về tác động tiềm tàng và hậu quả chính trị của việc đóng cửa TikTok tại Mỹ. Viễn cảnh về lệnh cấm TikTok tại Mỹ đã khiến một lượng lớn người dùng mạng xã hội này tìm kiếm các giải pháp thay thế, trong đó có ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc RedNote. Theo công ty phân tích dữ liệu Similarweb, ứng dụng này đã đạt gần 3 triệu người dùng tại Mỹ chỉ trong một ngày vào đầu tuần. Tòa Tối cao Mỹ hiện đang quyết định liệu có nên duy trì luật cấm TikTok và giữ nguyên thời hạn thoái vốn là vào ngày 19-1, lật ngược luật hay sẽ tạm dừng thi hành luật để các thẩm phán có thêm thời gian đưa ra quyết định hay không. Tòa cho biết phán quyết về vấn đề này sẽ được đưa ra vào ngày 17-1.