Ông Trump nói cộng đồng Do Thái 'có lỗi' nếu ông thua bà Harris

Cựu Tổng thống Trump cho rằng, các cử tri Mỹ gốc Do Thái "phải chịu trách nhiệm một phần" nếu ông không thể đánh bại bà Harris trong cuộc bầu cử tháng 11. Theo Times of Israel, trong ngày 19/9, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã có bài phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị quốc gia Hội đồng Mỹ-Israel ở Washington. Tại đây, ông Trump nói rằng, cộng đồng người Do Thái "phải chịu một phần trách nhiệm" nếu bà Harris là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. "Israel có nguy cơ không còn tồn tại trong 2 năm tới nếu bà Harris thắng cuộc. Nếu tôi không thể trở lại Nhà Trắng, cộng đồng Do Thái sẽ phải chịu một phần trách nhiệm, vì mọi người có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Tôi sẽ nói đơn giản: cộng đồng Do Thái chưa được đối xử đúng mực và các bạn đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm", ông Trump nói. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông là người luôn chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, và có một con rể của ông là người Do Thái. Ông Trump cũng than phiền về các kết quả thăm dò gần đây, khi có khoảng 60% người Do Thái ở Mỹ ủng hộ bà Harris. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X Trước đó, ông Trump cũng úp mở về kế hoạch khôi phục lệnh cấm nhập cư nhằm ngăn người tị nạn từ Dải Gaza nhập cảnh vào Mỹ. "Mọi người còn nhớ lệnh cấm nhập cảnh từ một số khu vực nhất định không? Tôi dự định sẽ cấm nhập cảnh với những người tị nạn tới từ Dải Gaza", ông Trump nói. Theo truyền thông địa phương, ông Trump dường như muốn áp dụng lại "lệnh cấm Hồi giáo" nhằm hạn chế số người theo tôn giáo này nhập cảnh vào Mỹ. Đạo luật này vốn bị Tổng thống Joe Biden hủy bỏ vào năm 2021. Giới quan sát nhận định, các tuyên bố mới đây của ông Trump được cho là nỗ lực nhằm tiếp cận gần hơn với số lượng cử tri gốc Do Thái, vốn có xu hướng nghiêng về bà Harris.