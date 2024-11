Ông Trump chọn người dẫn chương trình Fox News làm Bộ trưởng Giao thông

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn người dẫn chương trình của Fox News Sean Duffy làm Bộ trưởng Giao thông sau khi đề cử người dẫn khác của Fox News vào chính quyền sắp tới. Ông Sean Duffy (Ảnh: Fox News). Trong thông báo ngày 18/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi xin thông báo cựu nghị sĩ bang Wisconsin Sean Duffy được đề cử làm Bộ trưởng Giao thông". Theo Tổng thống đắc cử Trump, ông Sean là "một công chức tuyệt vời, được yêu mến". "Ông ấy sẽ ưu tiên sự xuất sắc, năng lực cạnh tranh và tính thẩm mỹ khi xây dựng lại đường cao tốc, đường hầm, cầu và sân bay của Mỹ. Ông ấy sẽ đảm bảo các cảng và đập của chúng ta phục vụ nền kinh tế mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đồng thời, ông ấy sẽ làm cho bầu trời của chúng ta an toàn trở lại", thông cáo cho biết. Ông Trump cho biết thêm: "Ông Sean sẽ sử dụng kinh nghiệm và các mối quan hệ đã xây dựng nhiều năm qua tại quốc hội để duy trì và xây dựng lại cơ sở hạ tầng của quốc gia, đồng thời hoàn thành sứ mệnh mở ra thời kỳ hoàng kim của du lịch, tập trung vào an toàn, hiệu quả và đổi mới. Điều quan trọng là ông ấy sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm du lịch cho tất cả người Mỹ". Ông Sean Duffy là luật sư Ashland, bang Wisconsin, từ năm 2002 đến năm 2008, trước khi tranh cử vào quốc hội. Khi còn là nghị sĩ quốc hội từ năm 2011 đến 2019, ông đã đề xuất một dự luật sẽ mở rộng quyền áp đặt thuế quan, song không được các thành viên đảng Cộng hòa thời điểm đó ủng hộ. Năm 2019, ông đã rút khỏi quốc hội để dành thời gian cho gia đình. Gần đây nhất, ông là người dẫn chương trình của Fox News. Như vậy, ông là người dẫn chương trình thứ hai của Fox News được ông Trump lựa chọn cho nội các sắp tới. Trước đó, ông Trump đã đề cử ông Pete Hegseth, 44 tuổi, một người dẫn chương trình của Fox & Friends, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Một số nguồn tin cho hay, Tổng thống đắc cử cũng cân nhắc chọn người dẫn chương trình Fox News Larry Kudlow đảm nhiệm một chức vụ cấp cao liên quan đến kinh tế, có thể là Bộ trưởng Tài chính. Tuy nhiên, ông Kudlow được cho là đã ngỏ ý không muốn đảm nhận công việc này.