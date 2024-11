Ông Trump chọn Đại sứ Mỹ tại LHQ, Ngoại trưởng và Cố vấn an ninh Quốc gia mới

Ông Trump đã đề cử nữ Hạ nghị sĩ Elise Stefanik làm Đại sứ Mỹ tại LHQ, đồng thời lựa chọn ông Mike Waltz làm Cố vấn an ninh Quốc gia trong chính quyền mới. Theo The Hill, trong ngày 11/11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đề cử nữ Hạ nghị sĩ Elise Stefanik vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ). Ông Trump mô tả bà Stefanik là một "người mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh", và luôn đặt mục tiêu "Nước Mỹ trước tiên". Bà Elise Stefanik (40 tuổi), Hạ nghị sĩ đại diện bang New York, hiện là nhân vật quyền lực thứ 4 của đảng Cộng hoà ở Hạ viện Mỹ. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm đối ngoại, nhưng bà Stefanik được biết tới là người ủng hộ nhiệt thành của Israel kể từ khi cuộc xung đột Gaza nổ ra. Vào tháng 9, bà Stefanik từng lên tiếng chỉ trích LHQ vì cơ quan này liên tục lên án chiến dịch quân sự của Tel Aviv. Hạ nghị sĩ Cộng hòa cho rằng LHQ đang bị "ô nhiễm bởi tư tưởng bài Do Thái". Giới quan sát nhận định, việc bổ nhiệm bà Stefanik cho thấy rằng ông Trump sẽ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cũng đã chúc mừng bà Stefanik, gọi nữ Hạ nghị sĩ là người "có sự sáng suốt về đạo đức không thể lay chuyển". Nữ Hạ nghị sĩ Elise Stefanik được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ. Ảnh: NYT Cùng ngày, ông Trump cũng tuyên bố lựa chọn dân biểu Florida Mike Waltz làm Cố vấn an ninh Quốc gia Nhà Trắng. Đây là vị trí phụ trách việc cung cấp thông tin cho Tổng thống về các vấn đề an ninh quan trọng và phối hợp với nhiều cơ quan khác nhau. Ông Michael Waltz (50 tuổi), từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh của Mỹ, bắt đầu làm việc tại Quốc hội Mỹ từ năm 2019. Ông Waltz là người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Biden vì quyết định rút quân khỏi Afghanistan, đồng thời có quan điểm cứng rắn về tình hình châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và ông Michael Waltz. Ảnh: X/@michaelgwaltz Tổng thống đắc cử Donald Trump đang dần hoàn thiện nội các cho nhiệm kỳ mới. Trước đó, ông Trump đã bổ nhiệm bà Susie Wiles làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, lựa chọn ông Tom Homan làm người phụ trách vấn đề biên giới, và đề cử ông Lee Zeldin làm người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ môi trường. Trong ngày 11/11, nguồn tin của CNN cũng tiết lộ rằng ông Trump dự kiến sẽ chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm Ngoại trưởng Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên một chính trị gia gốc Latinh đảm nhiệm vai trò này. Ông Marco Rubio (53 tuổi), có kinh nghiệm làm việc tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Tình báo Thượng viện. Ông được coi là người có quan điểm cứng rắn với các đối thủ địa chính trị của Mỹ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ảnh: NYT