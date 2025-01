Ông Trump cân nhắc ra sắc lệnh giải cứu TikTok

Truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống đắc cử Donald Trump cân nhắc ban hành sắc lệnh hành pháp một khi trở lại Nhà Trắng để cứu TikTok khỏi lệnh cấm. The Washington Post dẫn lời nguồn tin cho biết ông Donald Trump có thể ra sắc lệnh hành pháp, tạm hoãn thi hành luật cấm TikTok trong 60 đến 90 ngày. Điều này nhằm cho chính quyền thêm thời gian thỏa thuận về việc bán mình của TikTok hoặc tìm ra giải pháp thay thế. Nếu không có diễn biến mới, ứng dụng Trung Quốc sẽ bị cấm tại Mỹ vào ngày 19/1. Thời gian gần đây, Tổng thống đắc cử bày tỏ quan tâm sâu sắc đến việc “giải cứu” một nền tảng mà ông cho là nhờ nó đã tiếp cận được đông đảo cử tri trẻ tuổi. Tháng trước, ông cho biết “dành một chỗ ấm áp trong tim cho TikTok”. TikTok đối mặt tương lai bất định tại Mỹ. Ảnh: CNN Theo luật được Tổng thống Joe Biden ký duyệt năm 2024, ByteDance – công ty mẹ TikTok – phải bán ứng dụng trước ngày 19/1 nếu không muốn bị cấm ngay lập tức. TikTok đã phản đối lệnh cấm lên tòa án. Dù vậy, Tòa án Tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Một số nhà quan sát tỏ ra hoài nghi về việc sử dụng sắc lệnh hành pháp vì Tổng thống không thể đứng trên một đạo luật được quốc hội thông qua với sự ủng hộ từ lưỡng đảng. Alan Rozenshtein, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp, cho rằng TikTok vẫn sẽ bị cấm và Apple và Google vẫn sẽ phạm pháp nếu tiếp tục kinh doanh với họ. Từng muốn cấm TikTok trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã thay đổi thái độ với ứng dụng. Ông xem nó như một cách để kiềm chế sức ảnh hưởng của những hãng công nghệ như Meta và tiếp cận cử tri nhanh chóng. CEO TikTok Shou Zi Chew – người đang sống tại Singapore – đã đến dinh thự của ông Trump tại Palm Beach, Mỹ tháng trước. Không lâu sau đó, Tổng thống đắc cử đã đăng lên mạng xã hội Truth Social một loạt dữ liệu chứng minh ông là ngôi sao trên nền tảng. Video TikTok và chiến dịch của ông được xem gần 4 tỷ lượt. Ngoài sắc lệnh hành pháp, một lựa chọn khác là ông Trump có thể thúc đẩy để TikTok bán cho người mua Mỹ. Song, một trong những nguồn tin tiết lộ điều này đặc biệt khó xảy ra xét đến các rủi ro chính trị và mức giá “trên trời”. Phó Chủ tịch nghiên cứu cấp cao CFRA Angelo Zino ước tính mảng kinh doanh TikTok tại Mỹ có giá từ 40 đến 50 tỷ USD, dựa trên nền tảng người dùng và doanh thu so với các ứng dụng đối thủ. TikTok có khoảng 115 triệu người dùng di động hàng tháng ở Mỹ, thấp hơn một chút so với 131 triệu của Instagram, theo hãng phân tích Sensor Tower. Đáng chú ý, mức giá này chưa bao gồm thuật toán gợi ý của TikTok. Trong khi đó, các nhà phân tích của Bloomberg ước tính TikTok Mỹ có giá trị từ 30 đến 35 tỷ USD. Việc tìm được người mua đủ cả tiềm lực tài chính và đối phó được với những giám sát quyền riêng tư cũng rất khó. ByteDance khẳng định TikTok không phải để bán. Sự bất ổn xoay quanh số phận ứng dụng khiến nhân viên công ty như ngồi trên đống lửa. Ban lãnh đạo chia sẻ rất ít thông tin về những ngày tiếp theo, ngoại trừ việc họ đang “lên kế hoạch cho các kịch bản khác nhau”. Trong thông báo nội bộ, hãng cho biết các văn phòng vẫn sẽ mở cửa “ngay cả khi tình huống này chưa được giải quyết”. Ngay sau khi ông Trump tìm cách ép TikTok bán mình trong năm 2020, Trung Quốc đã đưa thuật toán khuyến nghị lõi của ứng dụng vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, về cơ bản ngăn chặn bất kỳ thương vụ mua bán nào. Dù vậy, vài nhà quan sát cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ dùng TikTok làm con bài đàm phán cho những vấn đề lớn khác như thuế quan hay thương mại quốc tế. (Theo The Washington Post, CNBC)