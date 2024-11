Ông Thích Minh Tuệ làm đơn đề nghị không đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội

Ông Thích Minh Tuệ (tên khai sinh Lê Anh Tú) vừa có đơn gửi cơ quan chức năng, tổ chức gia đình, cá nhân và xã hội về việc không tụ tập đông người và đăng tải hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội. Trong lá đơn viết bằng tay, ông Minh Tuệ xưng "con" với mong muốn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ông đề nghị mọi người không tụ tập đông người, không quay phim, chụp ảnh và đưa hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Tất cả những việc này gây ảnh hưởng đến quá trình tu tập, học tập theo 13 hạnh đầu đà theo lời Phật dạy của ông Minh Tuệ. Ông Lê Anh Tú đề nghị cơ quan chức năng xử lý những ai đưa thông tin của mình lên mạng xã hội khi chưa nhận được sự đồng ý. Trong đơn, ông Minh Tuệ khẳng định mình chỉ là một công dân đang tập học theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Ông nhấn mạnh mình không phải là sư, thầy hay thần thánh, Phật gì cả. Ông chưa đạt được thành tựu gì cả, mong mọi người tạo điều kiện để được học tập tốt đẹp. Lá đơn đề nghị của ông Minh Tuệ (Ảnh Báo Gia Lai) Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) sinh năm 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực, đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. ông Lê Anh Tú đang ở lại tại thôn, xã Ia Tô Năm 2024 là lần thứ tư ông Minh Tuệ đi bộ từ Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng - Hà Giang và sau đó quay ngược trở lại. Khi đến khu vực miền Trung thì xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Sau khi cơ quan nhà nước gặp gỡ, trao đổi, ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Hiện ông Lê Anh Tú đang ở lại ở đăng ký hộ khẩu thường trú là thôn 6 của xã Ia Tô (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục con đường tu hành. Khan