Ông Shigeru Ishiba trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Cựu bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba chính thức trở thành thủ tướng thứ 102 của Nhật Bản. Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba (Ảnh: Reuters). Theo Mainichi, ngày 1/10, nghị sĩ Shigeru Ishiba, 67 tuổi, đã được quốc hội Nhật Bản bầu làm thủ tướng mới, thay ông Kishida Fumio. Ông Ishiba dự kiến sẽ sớm công bố nội các. Tuần trước, ông Ishiba, cựu bộ trưởng Quốc phòng, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chọn ra lãnh đạo mới của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Do đảng này chiếm đa số ghế trong quốc hội nên vị trí lãnh đạo đảng gần như chắc chắn sẽ thành thủ tướng. Sau khi trở thành thủ tướng, ông sẽ đối mặt với nhiều thách thức trước mắt, trong đó có việc tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ LDP. Ngoài ra, ông Ishiba trước đó cho biết ông sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử vào ngày 27/10 sau khi trở thành thủ tướng. Theo dự đoán của giới quan sát, LDP có nhiều khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử này và tiếp tục lãnh đạo đất nước. Có 1/3 số người trả lời cuộc thăm dò do báo Mainichi tổ chức cho biết họ ủng hộ LDP, so với 15% tuyên bố ủng hộ Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập chính. Mặt khác, hơn một nửa số người trả lời, bao gồm cả những người ủng hộ các đảng đối lập, cho biết họ lạc quan về việc ông Ishiba nhậm chức thủ tướng. Trong nhiệm kỳ mới, tân Thủ tướng sẽ có trách nhiệm giải quyết các vấn đề trong và ngoài nước đang được quan tâm như vấn đề chi phí sinh hoạt tăng, hay tình hình an ninh đang trở nên nóng lên ở khu vực Đông Á.