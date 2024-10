Ông Nguyễn Thiện Tuấn qua đời, lý do vợ chưa nhận hết cổ phiếu thừa kế

Nhận thừa kế sau khi chồng là Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn qua đời, bà Lê Thị Hà Thành mới chỉ nhận chuyển nhượng 3,783 triệu cổ phiếu trong tổng 20,753 triệu cổ phiếu. Vợ cố chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn nhận thêm cổ phiếu Theo thông tin từ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG), bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT, tiếp tục đăng ký nhận thêm cổ phiếu. Từ ngày 17/9-16/10, bà Thành chỉ nhận chuyển nhượng 3,783 triệu cổ phiếu trong tổng đăng ký 20,753 triệu cổ phiếu. Lý do không hoàn tất giao dịch là đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan có liên quan theo quy định. Từ ngày 24/10-22/11, bà Thành tiếp tục đăng ký nhận chuyển nhượng thêm 16,969 triệu cổ phiếu. Đây là nhận tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng sau khi người chồng qua đời. Ông Nguyễn Thiện Tuấn gắn liền với tên tuổi DIG. Ảnh: DIG Ông Nguyễn Hùng Cường đăng ký nhận thừa kế 20,753 triệu cổ phiếu từ cha, thời gian nhận dự kiến từ ngày 21/10-19/11. Sau giao dịch, ông Hùng Cường sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ từ gần 62 triệu cổ phần (10,16%) lên hơn 82,7 triệu cổ phiếu, tương đương 13,56% vốn điều lệ. Trước đó, ngày 19/8, ông Nguyễn Hùng Cường được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho cố Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn. Chồng bà Nguyễn Thị Nga bán hơn 43 triệu cổ phiếu Theo thông tin công bố, ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã SSB) đã bán ra hơn 43,76 triệu cổ phiếu trong ngày 24/10, theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Báu còn nắm giữ hơn 50,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,785%. Trước đó, ông Lê Tuấn Anh (con trai bà Nga) bán 1,5 triệu cổ phiếu từ ngày 12/9-9/10. Tại SeABank, bà Nguyễn Thị Nga đang sở hữu 111,58 triệu cổ phiếu. Bà Lê Thu Thủy (con gái bà Nga) nắm giữ 65,65 triệu phiếu. Con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan. Ảnh: MSN Bà Nguyễn Yến Linh, con gái ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, từ ngày 29/10-18/11, theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Hiện bà Linh chưa nắm giữ cổ phiếu MSN nào. Kết thúc phiên giao dịch 24/10, MSN có giá 78.500 đồng/cp. Do vậy, bà Linh có thể phải chi khoảng 785 tỷ đồng để thực hiện giao dịch này. Hiện ông Nguyễn Đăng Quang nắm giữ 18 cổ phiếu. Vợ ông Quang - bà Nguyễn Hoàng Yến (mẹ bà Nguyễn Yến Linh), nắm giữ gần 50,9 triệu cổ phiếu, tương đương 3,36%. Chủ tịch Coteccons mua cổ phiếu Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT CTCP xây dựng Coteccons (mã CTD) đã mua vào 200.000 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 24/9-23/10. Sau giao dịch, chủ tịch Coteccons nâng sở hữu từ 1,428 triệu cổ phiếu lên 1,628 triệu đơn vị (chiếm 1,57% vốn điều lệ). Tạm tính theo mức giá 66.800 đồng/cổ phiếu ngày 24/10, ông Bolat Duisenov đã bỏ ra hơn 13,36 tỷ đồng cho giao dịch trên. Về kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2024 (tức tháng 7/2023-6/2024), doanh thu đạt 21.045 tỷ đồng, tăng 31% so với năm tài chính 2023. Lợi nhuận sau thuế tăng 343%, đạt 299 tỷ đồng.