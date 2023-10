Ông Nawat nói lý do Lê Hoàng Phương là Á hậu 4

Chủ tịch cuộc thi còn nêu dẫn chứng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Wahara cũng từng bị người dân Thái Lan chỉ trích nhưng giờ đã nổi tiếng. "Tôi sẽ đào tạo Ni Ni nổi tiếng như vậy. Đừng quan tâm ai nói cô ấy xấu, vì một ngày nào đó cô ấy sẽ nổi tiếng. Tin tôi đi", ông nói.

Ông Nawat cũng chia sẻ thêm, ban tổ chức chấm điểm thí sinh nhiều lần trong quá trình tham gia cuộc thi. Có một cuộc phỏng vấn kín thứ 2 không được phát trực tiếp để khán giả xem và điểm của phần thi này rất quan trọng.

"Có những cô gái đẹp và catwalk rất tốt, nhưng những điều đó chẳng có tác dụng gì cả. Và sự ủng hộ của fan là rất quan trọng. Có những thí sinh không làm hết sức mình, họ lười biếng, họ lợi dụng nhau. Những người bị loại có nhiều lý do. Có thể là không đủ điểm vào top, có thể là do lười biếng hoặc có thái độ không tốt với ban tổ chức, nhân viên, thợ trang điểm, làm tóc... Khán giả không có mặt trong cuộc thi nên không biết những lý do đó", ông Nawat nói.



Lê Hoàng Phương hòa đồng cùng các thí sinh.