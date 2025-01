Ông Lưu Bình Nhưỡng bị đề nghị mức án 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù

Chiều 8/1, đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình luận tội và đưa ra các mức án đề nghị đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân cùng các đồng phạm. Cụ thể, đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 10 đến 12 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Lê Thanh Vân, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội bị đề nghị mức án 7 đến 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Đại diện Viện KSND tỉnh Thái Bình cũng đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Minh Cường (SN 1986, còn gọi là Cường "quắt") 7-8 năm tù và Vũ Đăng Phương (SN 1982, trú huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) 6-7 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp Luật - Văn phòng Chủ tịch nước 13-14 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Ông Lưu Bình Nhưỡng tại phiên toà sơ thẩm. (Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình) Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2023, các bị cáo Phạm Minh Cường, Vũ Đăng Phương, Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương gây ra các vụ cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, TP Hải Phòng và TP Hà Nội. Cụ thể, từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2022, Phạm Minh Cường và Vũ Đăng Phương dùng thủ đoạn sử dụng 45 ha diện tích bãi triều giáp cửa sông Hóa thuộc địa phận xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để ép buộc, cưỡng đoạt gần 5 tỷ đồng của chi nhánh Công ty Sao Đỏ. 45 ha bãi triều trên do Cường và đồng phạm lấn chiếm trái phép và lấn chiếm trùng với mỏ cát của Công ty Sao Đỏ được cấp phép khai thác, là lối đi duy nhất để tàu thuyền của công ty đi vào mỏ để khai thác, vận chuyển cát. Tháng 5 - 6/2021, Cường nói với ông Lưu Bình Nhưỡng biết việc Cường dùng thủ đoạn trên để lấy tiền của chi nhánh Công ty Sao Đỏ, nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp để tạo điều kiện cho Cường làm ăn thuận lợi. Nhằm lấy lòng ông Nhưỡng, Cường bán cho vợ chồng ông này 30 ha bãi triều có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng chỉ lấy 900 triệu đồng. Ông Nhưỡng sau đó gọi điện thoại cho lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình can thiệp để giúp đỡ Cường. Đồng thời, ông Nhưỡng đưa Cường "quắt" đến đồn biên phòng, gặp chính quyền xã để gây thanh thế, tạo điều kiện cho Cường tiếp tục cưỡng đoạt tài sản. Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Cường cùng đồng phạm tiếp tục cưỡng đoạt của chi nhánh Công ty Sao Đỏ tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Bị can Lê Thanh Vân bị cáo buộc từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2023 mặc dù không thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và không thuộc lĩnh vực phụ trách của Uỷ viên Thường trực Uỷ ban ngân sách Quốc hội nhưng đã có hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, trong tháng 6, 7, 8, 12/2020, ông Vân ký 4 văn bản can thiệp đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện Dự án 36 ha, hưởng lợi 1 lô đất trị giá hơn 1,8 tỷ đồng ở xã Vân Nội và nhằm hưởng lợi 1.000 m2 đất trị giá gần 2 tỷ đồng, tại dự án này. Tháng 7/2023, ông Vân gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp, để Công ty Cổ phần Trường Sinh sớm được cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn và đã hưởng lợi 60 triệu đồng. Bị can Nguyễn Văn Vương có hành vi trực tiếp gặp các ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân nhờ can thiệp đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để Công ty Hạ Long được tiếp tục triển khai dự án 36 ha. Sau khi nhận 3,3 tỷ đồng của Công ty Hạ Long và được hứa sẽ nhận 10% số đất của dự án 36 ha (tương đương 15.349 m2), Vương hứa cho ông Nhưỡng và Vân mỗi người một lô đất 1.000 m2 giá trị gần 2 tỷ đồng. Nguyễn Huệ